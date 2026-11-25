Das Ende von Amazons Die Ringe der Macht Staffel 3 wartet mit einem tragischen Verlust und einem überraschenden Sauron-Twist auf. Hier findet ihr die wichtigsten Enthüllungen von Folge 8 erklärt.

Die 3. Staffel von Amazons Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist nach acht Episoden schon wieder zu Ende. Nachdem Sauron zuvor in einer epischen Sequenz den Einen Ring im Feuer des Schicksalsbergs schmieden konnte, steht in Folge 8 eine Konfrontation zwischen zwei gewaltigen Armeen bevor. Ist der Untergang Mittelerdes noch aufzuhalten?

Wer nicht mit der Mittelerde-Chronik von J.R.R. Tolkien vertraut ist, wird vor allem von der finalen Entscheidung des dunklen Lords am Ende von Folge 8 überrascht sein. Außerdem entlässt uns Staffel 3 nicht ohne einen tragischen Verlust. Die zwei großen Entwicklungen im Finale der Season findet ihr hier zusammengefasst und einfach erklärt.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von Staffel 3:

Die Ringe der Macht beendet die Geschichte von Gandalf und Pallando

Nachdem er die 3. Staffel über kaum Screentime bekommen hat, nimmt Gandalf (Daniel Weyman) einen prominenten Platz in der finalen Folge ein. Sauron (Charlie Vickers) versucht persönlich, den grauen Zauberer mit einem Machtring zu verführen und auf seine Seite zu ziehen – ohne Erfolg. Er dringt sogar in Gandalfs Gedanken ein und nimmt die Form von Elanor Brandyfuß (ein kurzer Cameo von Markella Kavenagh) an, um den Istar zu manipulieren. Doch dieser durchschaut die Täuschung direkt.

Der Dunkle Zauberer (Ciarán Hinds), der zuletzt als legendärer Tolkien-Charakter Pallando enthüllt wurde, lässt sich derweil leichter verführen. Fast sieht es so aus, als würde er den Platz des aus den Herr der Ringe-Filmen bekannten Hexenmeisters von Angmar einehmen. Obwohl Pallando Saurons Versuchung erliegt, bleibt ihm das Schicksal als Mächtigster der Neun und "Hexenkönig, den kein Mann töten kann" aber erspart.

Schlussendlich gelingt es Gandalf seinem Zauberer-Kollegen den Ring wieder abzunehmen und ihn auf den rechten Pfad ins Licht zu führen. Bei einem gemeinsamen Kampf gegen den Nazgnagôl Khamûl, der schließlich über die Brüstung Barad-dûrs in die Tiefe stürzt, wird Pallando aber tödlich verwundet.

Der Tod des Istars führt dazu, dass das wüste Land von Rhûn geheilt wird und wieder erblüht. Die Armee aus dem Osten legt nun ihre Waffen nieder und kehrt um, womit Sauron seine größte Streitmacht und 100.000 Krieger verliert.

Der Tod Pallandos kommt nicht allzu überraschend. Tolkien selbst führte die Geschichte der beiden Zauberer Pallando und Alatar, die zu den insgesamt fünf nach Mittelerde entsandten Istari gehören, nie weiter aus. Über ihre bloße Existenz hinaus blieb ihr Schicksal in der Vorlage stets ein Mythos. In der Gegenwart der Amazon-Serie sind beide nun tot.

Somit bleiben nur noch drei Istari übrig, von denen wir in Die Ringe der Macht zwei noch gar nicht zu sehen bekommen haben: Saruman und Radagast. Ob sich dies in Staffel 4 ändern wird, ist noch nicht bekannt.

Das Ende von Die Ringe der Macht Staffel 3 erklärt: Saurons falsche Niederlage

Eine finale Schlacht gibt es am Ende von Staffel 3 leider nicht zu bestaunen. Als das gewaltige Heer Númenors über Mittelerde marschiert, muss Sauron erkennen, dass seine Armee von Orks zahlenmäßig unterlegen ist. Und so entscheidet sich der dunkle Herrscher überraschend gegen eine direkte Konfrontation und schreitet im Alleingang über das Schlachtfeld, um sich König Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) zu ergeben.

Während sich Ar-Pharazôn siegreich bejubeln lässt, zeichnet sich auf Saurons Gesicht ein dezentes Lächeln ab. Staffel 3 hinterlässt uns mit einem Bild, das Saurons Absichten direkt infrage stellt. Ist die Kapitulation bloß eine weitere List des meisterhaften Täuschers? Ein Blick auf die Schriften J.R.R. Tolkiens verrät bereits die Antwort.

Achtung, es folgen mögliche Spoiler zu Staffel 4:



Mit Saurons Gefangennahme bereitet Die Ringe der Macht bereits eines der größten Ereignisse des Zweiten Zeitalters für Staffel 4 vor. Denn als Gefangener in Númenor nutzt Sauron die Hybris Ar-Pharazôns (er bezeichnete sich zuvor selbst als einzigen König der Menschen) schamlos aus. Die Intrigen des dunklen Lords werden schließlich zum Auslöser einer verheerenden Katastrophe: dem bereits in Staffel 1 durch eine Palantír-Vision prophezeiten Untergang Númenors.

Das Finale bereitet außerdem ein paar weitere Mysterien vor. Kurz vor der Niederlage nimmt Sauron seinen Meisterring ab, dessen Verbleib in Staffel 4 zu einem zentralen Mysterium werden könnte. Ebenso warten noch vier Menschenringe darauf, die Finger späterer Nazgûl zu zieren.

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 4 bei Amazon?

Herr der Ringe-Fans dürfen nach dem aufregenden Finale erstmal erleichtert aufatmen: Amazon hat Die Ringe der Macht bereits um eine 4. Staffel verlängert. Bis wir allerdings erfahren, wie Sauron das Inselreich von Númenor von Innen heraus zerstört und in welche Mysterien die Elben, Zwerge und Gandalf derweil in Mittelerde verstrickt werden, wird es noch eine ganze Weile dauern.

Da die Dreharbeiten zur Amazon-Fortsetzung erst im Frühling in Großbritannien beginnen, wird Die Ringe der Macht die bisherige Wartezeit von jeweils zwei Jahren zwischen den Seasons beibehalten. Somit wird uns Staffel 4 erst 2028 erreichen.