Das Ende von Disclosure Day einfach erklärt: Das steckt hinter dem großen Geheimnis von Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film

In Steven Spielbergs Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit soll das größte Geheimnis der Welt mit der ganzen Menschheit geteilt werden. Hier erfahrt ihr, um was es sich handelt und was im Finale passiert.

Mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit hat Meisterregisseur Steven Spielberg seinen ersten Science-Fiction-Blockbuster seit Ready Player One ins Kino gebracht. In dem neuen Film will ein Cybersecurity-Experte ein Geheimnis mit der Welt teilen, das die Menschheit für immer verändern würde. Falls ihr ab und zu nicht ganz aufgepasst habt oder Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit gar nicht schauen, aber trotzdem die größten Enthüllungen und Entwicklungen wissen wollt, erklären wir euch die Story und das Ende in diesem Artikel.

Achtung, ab hier folgen natürlich Spoiler zur kompletten Handlung von Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit!

Das größte Disclosure Day-Geheimnis gelüftet: Diese Wahrheit soll im Spielberg-Film mit der Welt geteilt werden

In dem Sci-Fi-Blockbuster wird der Protagonist Daniel Kellner (Josh O'Connor) zum Whistleblower, nachdem er als Cybersecurity-Manager jahrelang strenggeheime Daten seines Auftraggebers WARDEX gehütet hat und schließlich hinter die Wahrheit dieser brisanten Informationen gekommen ist. Während er sich mit seiner Freundin Jane (Eve Hewson) auf der Flucht vor dem Leiter der Organisation Noah Scanlon (Colin Firth) befindet, der genau diese Infos vertuschen will, wird das Geheimnis gelüftet.

In einem Versteck vor den feindlichen WARDEX-Agenten zeigt Daniel Jane auf einem Laptop Videos, die beweisen, dass Aliens bereits vor Jahrzehnten auf der Erde gelandet sind und vom US-Militär gefangengenommen, brutal verhört und gefoltert wurden. Vor allem der Aspekt, dass die friedlich und harmlos auftretenden Außerirdischen von den Amerikanern so grausam behandelt wurden, hat Daniel gegen seinen Arbeitgeber aufgebracht.

Er ist der Überzeugung, dass sich die Menschheit kollektiv zusammenschließt, sobald sie hinter die Alien-Enthüllung kommt, und selbst ein drohender Dritter Weltkrieg dadurch abgewendet werden könnte. Seine Freundin, die früher Novizin in einem Kloster war, ist skeptischer und denkt, die tatsächliche Existenz der Außerirdischen als höhere Lebensform würde vor allem gläubige Menschen in eine Sinnkrise stürzen. Schließlich sind sich beide einig, dass das Geheimnis trotzdem mit der Welt geteilt werden soll.

Die Vergangenheit der Disclosure Day-Hauptfiguren ist die Lösung für das Rätsel

Früh in Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit wird enthüllt, dass Daniel über besondere Fähigkeiten verfügt, mit denen er anhand mathematischer Zeichen fremde Sprachen entschlüsseln und verstehen kann, die nicht von dieser Erde stammen. Neben ihm wird in Spielbergs Film außerdem die zweite Hauptfigur namens Margaret Fairchild (Emily Blunt) eingeführt. Die Meteorologin verfügt wie Daniel über ungewöhnliche Fähigkeiten.

Von einem Moment auf den anderen spricht sie verschiedene Fremdsprachen wie Russisch fließend. Außerdem kann sie das gesamte Innenleben und die persönlichen Hintergründe von anderen Menschen in Sekundenschnelle durchleuchten und als Illusion nahestehender Personen auftreten, um ihr Gegenüber zu täuschen.

Durch ihr Talent kommt Margaret dahinter, dass sie Daniel aufspüren und kontaktieren soll, da beide durch ihre Fähigkeiten offenbar verbunden sind. Im letzten Drittel des Films gelingt es ihnen, zusammenzufinden und hinter das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu kommen. Daniels Kontaktmann Hugo Wakefield (Colman Domingo), der ebenfalls für WARDEX gearbeitet hat und hinter dem Rücken des Leiters als Whistleblower aktiv wurde, hat als länger geplantes Vorhaben das Elternhaus aus Margarets Kindheit originalgetreu nachbauen lassen, um vergessene Erlebnisse bei ihr zu triggern.

Wie sich herausstellt, hat Hugo Daniel vor Jahren bei WARDEX als neuer Cybersecurity-Manager eingeschleust, da er bereits über dessen Alien-Vergangenheit Bescheid wusste. Daniel selbst konnte sich bis dahin nicht erklären, woher seine besonderen Fähigkeiten stammten, und nahm sie einfach als natürlich hin.

In ihrem rekonstruierten Kinderzimmer kann sich Margaret zusammen mit Daniel daran erinnern, dass beide im Kindesalter in Kontakt mit Aliens gekommen sind, die zuvor in Tiergestalt auftraten und sie schließlich mit den besonderen Fähigkeiten ausgestattet haben. Während Daniel dazu in der Lage ist, sämtliche Sprachen außerhalb der Erde zu verstehen, kann Margaret alle Sprachen und Persönlichkeiten auf dieser Erde sofort erfassen und wiedergeben. Nur gemeinsam sind sie in der Lage, die Botschaft der Aliens, die sich seit Jahrzehnten auf der Erde befinden, an die Menschheit weiterzutragen.

Am Ende von Disclosure Day wird die große Enthüllung mit der Menschheit geteilt

Auch wenn Noah Scanlon im Verlauf des Sci-Fi-Films alles daran setzt, um die Hauptfiguren an ihrem Ziel zu hindern, gelangen Daniel, Hugo und Margaret im Finale von Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit in das Fernsehstudio in Kansas City, in dem Blunts Charakter als Reporterin arbeitet. Mithilfe eines Geräts, das Teil der Alien-Technologie ist, kann Margaret auch die notwendigen Stromressourcen erzeugen, um auf Sendung zu gehen. Zuvor wurden die Aggregatoren von Noahs Agenten in die Luft gesprengt.

Nachdem Daniel alle Daten von den Speichermedien in das Studio eingespeist hat, wird das gesamte Videomaterial mit den Beweisen über Aliens auf der Erde gleichzeitig auf der ganzen Welt live ausgestrahlt und in Sondernachrichtensendungen kommentiert. Nach dieser Enthüllung, die die Menschen auf dem Planeten in Atem hält, wird schlussendlich ein älteres Alien im Rollstuhl von Hugos Team in das Studio gebracht, das mit Daniel und Margaret kommunizieren soll. Scanlan hat zu diesem Zeitpunkt längst aufgegeben und sieht sich die Geschehnisse als stiller Beobachter vor Ort mit an.

Als Daniel die Botschaft des Außerirdischen gehört hat, flüstert er diese Margaret ins Ohr. In der letzten Szene von Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit tritt die Meteorologin vor die Kamera und sagt: "Hört zu". Direkt danach setzt der Abspann des Films ein. Damit bleibt offen, ob das die Botschaft selbst sein soll oder nun alle selbst darüber spekulieren sollen, was genau die Alien-Botschaft an uns Menschen ist.