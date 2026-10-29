Das Ende von Drive – The Pretenders erklärt: So geht es in Teil 2 und 3 weiter

Mit Drive – The Pretenders hat Amazon Prime die nächste große Liebesgeschichte gestartet. Nach dem Ende des Films steht vor allem eine Frage im Raum: Wie geht die Geschichte weiter?

Nach nur einem Tag hat es der neue Amazon-Originalfilm Drive – The Pretenders auf Platz 1 der Streaming-Charts geschafft. Die deutsche Produktion dreht sich um zwei Figuren, die sich anfangs gar nicht ausstehen können. Im Verlauf der Geschichte finden sie jedoch unerwartet zusammen – und dann kommt ein kleiner Cliffhanger.

Für viele Fans des Films ist jetzt schon klar: Drive – The Pretenders muss nach diesem Ende unbedingt mit Teil 2 fortgesetzt werden. Doch ist der Film überhaupt schon in Arbeit? Wir klären die wichtigsten Fragen zur Zukunft der Romanverfilmung, die sich direkt im Fahrwasser von Amazon-Hits wie Maxton Hall und Co. bewegt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Was passiert am Ende von Drive – The Pretenders?

Die ehrgeizige Automechanikerin Sarah Jenkins (Lisa-Marie Koroll) träumt davon, selbst hinter dem Steuer eines Rennwagens Platz zu nehmen. Als der selbstverliebte Racing-Star Dante Annuziata (Amin Baahmed) in eine Bredouille gerät, wittert sie ihre Chance und willigt ein, dessen Verlobte zu spielen. Obwohl sich die beiden Anfangs überhaupt nicht ausstehen können, fliegen später trotzdem Funken.

Wie es sich für eine emotionsgeladene New-Adult-Geschichte gehört, überschlagen sich im finalen Akt die Ereignisse: Sarah und Dante streiten sich, als dieser herausfindet, dass sie ihm ihr Renntraining verheimlicht hat. Zudem leakt Ruben (Gustav Schmidt) an die Presse, dass ihre Vorlobung nur vorgetäuscht ist. Für einen Augenblick scheint alles verloren, doch dann finden die beiden wieder zusammen.

Hat Drive – The Pretenders wirklich ein Happy End?

Dante verliert im entscheidenden Rennen aufgrund der Erinnerung an seine verstorbene Schwester die Konzentration. Dank Sarah gelingt es ihm, wieder in die Bahn zu kommen. Er gewinnt und gesteht Sarah, dass ihm ihre Beziehung wichtiger ist als der sportliche Erfolg. Bevor die beiden glücklich in den Sonnenuntergang fahren, erhält Sarah das Angebot, bei Eagle Racing als Top-Fahrerin einzusteigen.

Werden die beiden nun zum Power-Couple im Motorsport? Oder treibt die unerwartete Karrierechance doch noch einen Keil zwischen sie? Ausgehend vom Ende des Films stehen die Zeichen auf Happy End: Dante ermutigt Sarah, das Angebot anzunehmen, anstatt ihre Karriere für ihn aufzugeben. Doch was bedeutet das für ihre Beziehung genau? Mit dieser Frage entlässt uns Drive – The Pretenders in den Abspann.

Kommt jetzt Teil 2 von Drive – The Pretenders?

Bislang hat Teil 2 kein grünes Licht erhalten. Amazon hat noch keine Fortsetzung zu Drive – The Pretenders in Auftrag gegeben. Die Möglichkeit besteht aber definitiv. Nicht zuletzt basiert der Film auf einem Roman, der Teil einer Trilogie ist: der Pretenders-Trilogie. Geschrieben wurde diese von der US-amerikanischen Autorin und Journalistin Tamara Lush, die einige Krimis und Liebesgeschichten veröffentlicht hat.

Ursprünglich nahm die Pretenders-Trilogie auf der Online-Plattform Wattpad ihren Anfang, ehe Lush einen Buchdeal erhielt und die Saga als Roman herausbrachte. Auf Drive (2022) folgten Crash (2023) und Burn (2024). Es gibt also theoretisch noch reichlich Stoff, der verfilmt werden kann. Trotzdem hat die Sache einen Haken: Sarah und Dante fungieren nur im ersten Band als Hauptfiguren. Danach wird gewechselt.

Wie geht Drive – The Pretenders in Teil 2 weiter?

Ausgehend von Lushs Trilogie würden wir im nächsten Teil der Geschichte Alex Jenkins und Evie Cooper folgen, bei der ebenfalls eine vorgetäuschte Verlobung im Konflikt mit echten Gefühlen eine zentrale Rolle spielt. Alex ist Sarahs Bruder aus dem ersten Teil, ein ehemaliger Motorradrennfahrer, der die Firma seiner Großmutter erben will. Die hält ihn jedoch für unreif und sagt, er solle erstmal eine richtige Beziehung eingehen.

An dem Punkt kommt die junge Evie Cooper ins Spiel, die als Marketingpraktikantin im Familienunternehmen der Jenkins arbeitet und Geldsorgen hat. Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sie sich allein um ihre jüngere Schwester. Alex macht ihr ein Angebot: Wenn sie seine Verlobte spielt, hilft er ihr finanziell aus. Wie auch bei Sarah und Dante entsteht bald aber mehr, was die Situation für beide Figuren verkompliziert.

Was passiert in Teil 3 der Pretenders-Trilogie?

Der dritte Teil stellt uns Lily Onassis und Max Becker vor, die vor sieben Jahren eine Beziehung hatten, sich seitdem aber nicht mehr über den Weg gelaufen sind. Als Lilys Vater einen Herzinfarkt erleidet, soll sie die Leitung seines Formel-1-Teams übernehmen. Der Star dieses Teams ist niemand Geringeres als Max. Obwohl sie Berufliches und Privates anfangs strikt trennen wollen, verschwimmen bald die Grenzen.

Im Gegensatz zu Drive und Crash dreht sich Burn um eine unerwartete zweite Chance. Das Motiv der verzwickten Situation vor dem Hintergrund des Rennsports bleibt aber auch beim Abschluss der Pretenders-Trilogie erhalten. Wie Amazon die Geschichten adaptieren wird, sollte tatsächlich eine Fortsetzung bestellt werden, ist jedoch unklar. Immerhin hat sich das Publikum gerade erst in Sarah und Dante verliebt.

Was macht Amazon mit dem Pretenders-Dilemma?

Eine Möglichkeit wäre, die Bücher so zu verfilmen, wie sie geschrieben sind – drei Filme mit drei Paaren. Möglich wäre aber auch, Drive – The Pretenders in ein ganzes Franchise zu verwandeln. Sarah und Dante könnten ihre eigene Fortsetzung erhalten, während die anderen Figuren in Spin-offs übernehmen. Womöglich wäre sogar eine Serie denkbar, die uns noch tiefer in das Formel-1-Universum entführt.