Das Ende von Enola Holmes 3 bei Netflix erklärt: Wer steckt hinter Sherlocks Entführung?

In Enola Holmes 3 wird Sherlock entführt und Millie Bobby Browns Meisterdetektivin taucht in die Vergangenheit des Inselstaats Malta ab. Wir erklären euch die wichtigsten Entwicklungen.

Nach vier Jahren kehrt Millie Bobby Brown in Enola Holmes 3 als titelgebende Meisterdetektivin zurück, die ihrem berühmten Bruder Sherlock in nichts nachsteht. Während ihre Hochzeit mit Tewkesbury auf Malta ansteht, wird niemand Geringeres als Sherlock selbst entführt. Enola blickt nach und nach hinter ein großes Staatsgeheimnis, das alle Fäden miteinander verbindet. Wenn ihr dabei den Überblick verloren habt, erklären wir euch noch einmal, wie das Krimi-Abenteuer endet.

Achtung, es folgen selbstverständlich massive Spoiler zum Ende von Enola Holmes 3!

Enola Holmes 3: Eine Hochzeit auf Malta, eine Entführung und eine Erzrivalin

Enola verschlägt es für ihre Hochzeit mit Earnest Tewkesbury (Louis Partridge) nach Malta, wo bereits dessen Eltern sich das "Ja"-Wort gaben. Der freiheitsliebenden Ermittlerin wächst die prunkvolle Veranstaltung jedoch schnell über den Kopf und sie kann sich mit ihrem zukünftigen Titel als Lady Tewkesbury nur schweren Herzens anfreunden. Da kommt ein neuer Fall gerade recht, allerdings geht dieser gewaltig unter die Gürtellinie: Denn Dr. Watson (Himesh Patel) übermittelt Enola, dass Sherlock (Henry Cavill) entführt wurde.

Der Meisterdetektiv soll jedoch nicht der einzige Vermisste bleiben, denn kaum gelangt Enola zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit, verschwindet auch Tewkesburys Mutter Caroline (Hattie Morahan). Die Spur führt Enola über Leichen zu dem mysteriösen Wort "Wrath", das sie mit Professor Adeline Rathe in Verbindung bringt, hinter der sie die Entführerin von Sherlock und Lady Tewkesbury vermutet. Als sie einer Spionin fälschlicherweise durch halb Valetta folgt, entblößt sich jedoch die wahre Strippenzieherin aus den Schatten.

Denn natürlich steckt hinter den Entführungen Sherlocks große Erzfeindin Mira Troy alias Professor Moriarty, die sich bereits in Enola Holmes 2 einen Spaß daraus gemacht hat, Sherlock an der Nase herumzuführen. Moriarty ist durch Bestechung verfrüht aus dem Gefängnis entkommen und hat verschiedene Steine ins Rollen gebracht, damit die Hochzeit von Enola und Tewkesbury in Malta stattfindet. Dort will Moriarty die zweite Runde ihres Spiels starten, um Sherlocks Doppelmoral zu entlarven und ein großes Staatsgeheimnis ans Licht zu bringen.

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Die britischen Kriegsverbrechen auf Malta: Moriarty hat es auf gestohlenes afghanisches Gold abgesehen

Während des Zweiten Anglo-Afghanischen Krieges in der Schlacht von Khost, in der auch Tewkesburys Vater Peter kämpfte, haben britische Soldaten einen Schrein geplündert und eine Tonne Gold gestohlen. Der Befehl wurde von Tewkesburys Vater angeordnet, der das Gold nach Malta bringen ließ, um steigende Kriegskosten und Verluste auszugleichen und es dort zu verstecken. Letztendlich ließ er es in einer Höhle verstecken, von der er seinem Sohn als Kind immer wieder erzählte, und schob das Verbrechen maltesischen Soldaten in die Schuhe.

Enola gelingt es, das Gold zu finden, nur um von Moriarty überrascht zu werden. Diese möchte das Gold für sich, denn sie verachtet die Kriegsverbrechen des britischen Weltreichs, von denen das afghanische Gold nur die Spitze des Eisbergs bildet: Jeder englische Name sei laut Moriarty genau wie der Name Tewkesbury mit Blut befleckt. Enola versucht das Gold gegen die Freiheit von Sherlock und Lady Tewkesbury einzutauschen, doch erst ein blutiger Kampf kann den Konflikt zum Ende bringen.

Nachdem Enola Sherlock davon abhalten kann, sich der Rache hinzugeben und Moriarty zu erschießen, wird die Schurkin schließlich von Lady Tewkesbury mit einem Stein bewusstlos geschlagen. Moriarty wird zurück ins Gefängnis nach Blighty gebracht, während Tewkesbury und Dr. Watson nach Afghanistan reisen, um das gestohlene Gold zurückzubringen. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die in die Kriegsverbrechen auf Malta verwickelt waren.

Am Ende findet dann doch noch die Hochzeit zwischen Enola und Tewkesbury statt – jedoch mit einer großen Änderung: Enola behält ihren eigenen Namen und Earnest ändert seinen. Er legt den mit Blut befleckten Titel als Lord mitsamt seines Namens Tewkesbury ab und nimmt seinen wahren Familiennamen an: Tebbity-Gore.