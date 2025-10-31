Das Ende von ES: Welcome to Derry Folge 2 erklärt: Woher kommt das ausgegrabene Auto?

Folge 2 der Stephen King-Serie ES: Welcome to Derry streamt jetzt bei Sky und WOW. Das Ende ist aber verwirrend. Denn da gräbt das Militär ein Auto voller Skelette aus. Was hat das mit Pennywise zu tun?

Nach Folge 2 von ES: Welcome to Derry habt ihr vermutlich keinen Appetit mehr auf Gurken, aber vielleicht noch einige offene Fragen. Die größte davon wird am Ende eröffnet. Da gräbt das Militär um General Shaw (James Remar) ein Auto voller Skelette aus und schaut es an, als hätten sie gerade den Jackpot des Jahrhunderts geknackt.

Tatsächlich verweist das ausgegrabene Auto am Ende von Episode 2 auf ein berühmtes Ereignis in der Geschichte von Derry, bei dem auch Stephen Kings böse Schöpfung Pennywise seine Finger im Spiel hatte. Wer genau aufgepasst hat, hat das Auto schon viel früher in der Folge gesehen.

Das Ende von ES Welcome to Derry erklärt: Deswegen sucht Operation Precept nach dem Auto

Im Finale der 2. Folge wird Major Leroy Hanlon (Jovan Adepo) das Geheimnis der Militärbasis von Derry offenbart. Die Details und Theorien zu Operation Precept könnt ihr in unserem Artikel zum Thema nachlesen. Die Kurzfassung lautet: Das US-Verteidigungsministerium vermutet in der Gegend von Derry eine neue Waffe, die Gegner in Angst und Schrecken versetzen und sogar töten soll. Während des Kalten Krieges – die Serie spielt 1962 – kommt das gerade richtig. Mehrere Artefakte sind rund um die Waffe gruppiert und sollen wie Peilsender wirken. Wer alle Artefakte findet, findet die Waffe, so die Theorie.

Am Ende der 2. Folge führt General Shaw Hanlon zur ersten Ausgrabungsstelle. Hier wird gerade ein altmodisch aussehendes Auto aus dem Erdreich gehoben, in dem mehrere längst verweste Leichen mit Gewehren und Dollarscheinen liegen.

Das ausgegrabene Auto gehört der Bradley Gang

Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass es sich bei den Leichen in dem ausgegrabenen Auto um die Bradley Gang handelt. Sie wird im dritten Zwischenspiel von Stephen Kings Roman ES erwähnt. Im Buch erfährt Mike Hanlon (Leroys Enkel), dass die Bankräuberbande 1929 nach Derry kam, um sich vor dem FBI zu verstecken.

Durch einen Trick wird die Bande von einigen Bewohnern des Städtchens in einen Hinterhalt gelockt. Zwischen 50 und 60 Männer schießen auf die Gangster und ihre Freundinnen. Das Massaker wird zu einer Art Rausch, in dem Körper und Fleisch durchlöchert werden. Hinterher wird die ganze Geschichte verschwiegen.

Vorbild für die Geschichte war die reale Brady-Gang, die sich 1937 in Kings Heimatstadt Bangor, Maine, eine Schießerei mit dem FBI geliefert hat.

Auch interessant:

Der Vorspann von Folge 2 hilft bei der Erklärung des Endes

Doch was haben Gangster aus den 30er Jahren mit Pennywise zu tun? Hier liefert schon der Vorspann von ES: Welcome to Derry einen Hinweis, der in Folge 2 erstmals zu sehen ist.

Im Vorspann der Serie wird die augenscheinliche Idylle von Derry mehrmals mit grausamen Ereignissen aus der Geschichte (oder Zukunft?) der Stadt kontrastiert. Dazu gehört das Massaker. Aus einem Fenster in der Ferne feuert auch Pennywise mit. Das geht auf das Buch zurück, in dem ein Zeitzeuge erklärt, dass er einen Clown unter den Schützen gesehen habe. Der Horrorclown ist Ausdruck des Gewaltwahns der Bürger, aber befeuert ihn auch.

In der Story von ES wacht die böse Macht in Derry etwa alle 27 Jahre auf, um sich neue Nahrung (lies: verängstigte Kinder) zu beschaffen. Das Erwachen wird stets von grausamen Ereignissen begleitet. Das Massaker an der Bradley-Gang ist eines davon. Es markiert das Erwachen des Bösen und den Beginn eines neuen Zyklus. Falls das Geheimprojekt Precept mit der Artefakt-Theorie richtig liegt, haben sie also ein Objekt mit einer direkten Verbindung zu dem Zyklus des Bösen – und damit der erhofften Waffe – ausgegraben.

Folgen wir der Timeline von Andy Muschiettis Es-Filmen und Welcome to Derry, dann findet das Massaker 1935 in Derry statt, also 27 Jahre vor der Handlung der Serie.

Die 3. Folge von ES: Welcome to Derry heißt "Now You See It" und wird am 10. November bei Sky/WOW in Deutschland veröffentlicht.

