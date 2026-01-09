Das Ende von His & Hers bei Netflix ultimativ erklärt: Die letzte Szene wirft alles über den Haufen

Eure neuste Thriller-Obsession ist bei Netflix gestartet und wir müssen über das Ende reden. Denn His & Hers bietet in der letzten Szene einen komplett wahnwitzigen Twist.

His & Hers ist gerade erst gestartet und sofort auf Platz 1 der Netflix-Charts gesprungen. Der flotte Thriller hält ziemlich harte Themen bereit, bei denen man sich die Augen zuhalten möchte und ein paar Wendungen, bei denen man gut hinschauen sollte. Erst ganz zum Schluss bekommen wir als völlig wahnsinnigen Rausschmeißer serviert, wer die drei Morde wirklich begangen hat.

Wir blicken in diesem Artikel erst auf die große Enthüllung, wer die vermeintliche Mörderin und Annas Konkurrentin Lexy ist und erklären dann, wer die Mordserie tatsächlich begangen hat – und warum.

Die große Enthüllung: Lexy ist in Wahrheit Catherine

Um His & Hers gänzlich zu verstehen, müssen wir auf die Vergangenheit der Hauptfigur Anna (Tessa Thompson) schauen. Sie konnte an eine renommierte Schule gehen, da ihre Mutter Alice (Crystal Fox) dort als Putzkraft angestellt war. Anna wurde von einer Dreier-Clique an Mädchen unter die Fittiche genommen, die es allerdings nicht gut mit ihr meinten: Rachel, Helen und Zoe – alle drei werden später ermordet.

Das schreckliche Ereignis, das die Teenagerinnen später einholt, passierte an Annas 16. Geburtstag. Rachel, Helen und Zoe lockten Anna und ein weiteres Mädchen namens Catherine Alexandra bei der Geburtstagsparty in den Wald und überreden sie zu starkem Alkohol. Rachel hat im Vorfeld drei Männern Fotos von Anna und Catherine gegeben. Nun bekommt sie Geld von ihnen dafür, dass sie Anna und Catherine betrunken in den Wald gebracht hat und die Männer sie vergewaltigen können.

Catherine schafft es, zu fliehen. Anna jedoch nicht. Catherine wuchs fortan in dem Glauben auf, dass Anna Teil des schrecklichen Plans war und sie schwor Rache an Anna. Sie wurde ebenso zu einer Nachrichtensprecherin. Als Anna ein Jahr Auszeit nahm, weil sie ihr Kind verlor, schnappe Catherine ihr den Job weg. Anna kannte die wahre Identität ihrer Konkurrentin nicht, da sie ihr Aussehen stark verändert hatte und jetzt den Namen Lexy verwendete (Kurzform für Catherines zweiten Namen Alexandra).

Wer die erwachsene Catherine/Lexy (Rebecca Rittenhouse) wirklich ist, reimt Anna sich anhand von Bildern an der Wand zusammen, als sie im Haus ihrer Eltern zu Gast ist. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Anna, Lexy und Lexys Ehemann. Als Lexy Anna erschießen will, wird Lexy stattdessen von der Mordermittlerin Priya (Sunita Mani) erschossen. Alles deutet daraufhin, dass die tote Lexy die Mörderin ist, weshalb der Fall zu den Akten gelegt wird.

His & Hers bei Netflix enthüllt am Ende, dass Annas Mutter die wahre Mörderin ist

Am Ende von His & Hers kommt Anna wieder mit ihrem entfremdeten Ehemann Jack (Jon Bernthal) zusammen, ist erneut schwanger und hat ihren alten Job wieder. Alles scheint gut – bis sie einen Brief ihrer Mutter Alice liest. Darin offenbart sie, wie und warum sie Rachel, Helen und Zoe ermordet hat.

Alles begann mit dem Tod von Annas und Jacks Baby: Ein Jahr vor den Ereignissen der Serie verließ Anna Hals über Kopf und ohne Abschied die Stadt, da sie den Tod ihres Babys verarbeiten musste. Es war an Plötzlichem Kindstod in der Obhut ihrer Mutter Alice verstorben. Ihre Mutter verlor so von einem auf den anderen Tag ihre Enkeltochter und den Kontakt zu ihrer Tochter. Um das zu verwinden, holte sie Annas alte Videokassetten heraus und sah sich jeden Tag ein paar Minuten der selbstgemachten Homevideos an.

Als sie beim letzten Video angekommen war, erfuhr sie von Annas 16. Geburtstag und den Vergewaltigungen. Anstatt damit zur Polizei zu gehen und die männlichen Täter identifizieren zu lassen, nahm Annas Mutter die Frauen ins Visier. Sie erkannte alle Mädchen in dem Video wieder und wusste, dass niemand eine ältere, kranke Frau verdächtigen wird. Sie begann, ihrem Umfeld voranschreitende Demenz vorzutäuschen und die Morde zu planen.

Sie erstach Rachel im Wald, Helen in ihrem Büro und ertränkte Zoe in ihrer Badewanne. Sie wusste, dass Rachel sich jede Woche um die selbe Zeit mit Männern im Wald traf. Sie hatte den Schlüssel zu Helens Büro in der Schule noch aus ihren Tagen als Putzkraft. Und zu Zoes Zuhause hat sie Zugang, weil es die Schwester ihres Schwiegersohns ist. Catherine wollte sie nur eine Lektion erteilen, doch da kam ihr Detective Priya zuvor. Um nicht verdächtigt zu werden, täuschte sie nach jedem Mord eine nächtliche Wanderungen, nackt oder im Nachthemd, aufgrund von Demenz vor.

Auch wenn so einige Fragen offen bleiben und die Plausibilität all dieser Geschehnisse stark hinterfragt werden kann, sorgen die sechs Folgen von His & Hers für wendungsreiche Unterhaltung. Am Ende haben also weder Anna noch Jack die Morde begangen – aber es bleibt in der Familie. Nachdem Anna den Brief zu Ende gelesen hat, erhaschen wir den Anschein eines Lächelns auf ihrem Gesicht. Verraten wird sie ihre Mutter wohl nicht.

Wenn ihr euch von den schweren Themen der Serie betroffen fühlt, dann kontaktiert jederzeit die Telefonseelsorge .

Unter der kostenlosen Seelsorge-Hotline 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 erhaltet ihr Hilfe von Berater:innen, die schon in vielen Fällen Auswege aus scheinbar aussichtslosen Situationen aufzeigen konnten.

