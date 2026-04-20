Das Ende von Michael sollte eigentlich viel düsterer werden – jetzt sieht das Finale des Michael Jackson-Biopics ganz anders aus

Das Biopic Michael beleuchtet vor allem Michael Jacksons musikalische Höhepunkte, von den Vorwürfen gegen ihn fehlt darin jede Spur. Im ursprünglichen Ende des Films waren diese aber noch Thema.

Viele Musik-Biopics vereint ein Problem: Um die im Fokus stehenden Künstler:innen in nicht allzu negativem Licht dastehen zu lassen, werden oftmals unvorteilhafte Aspekte ihrer Karriere beschönigt oder sogar gänzlich ausgeklammert. Dies trifft auch auf den aktuellen Film Michael zu, der seit dem 22. April in den Kinos läuft und das Leben der Pop-Ikone Michael Jackson (gespielt von dessen echtem Neffen Jaafar Jackson) porträtiert.

Der 2009 verstorbene Sänger wird im Allgemeinen nämlich nicht nur mit seinen zahlreichen Hits und einem unvergleichlichen Tanzstil assoziiert, sondern zweifellos auch mit wiederholten Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs, die gegen ihn erhoben wurden. Umso kontroverser dürfte daher das Biopic über ihn diskutiert werden, da die Vorwürfe darin keine Erwähnung finden. Das sah jedoch vorher noch anders aus.

Das Ende der ersten Michael-Fassung fiel deutlich düsterer aus, musste jedoch geändert werden

Offenbar sollten die erstmals 1993 öffentlich gewordenen Vorwürfe gegen Michael Jackson ursprünglich im Film thematisiert werden, wie Variety von Quellen erfahren haben will. Demnach hätte Michael mit einer Flash-Forward-Szene begonnen, in der die Polizei die berühmt-berüchtigte Neverland Ranch des Musikers anfährt, um dort nach belastenden Beweisen zu suchen.

Der dritte Akt des Biopics sollte diesen Teil von Jacksons Vita dann wieder aufnehmen und sich hauptsächlich dem Missbrauchsskandal und dessen Auswirkungen auf den Superstar widmen. Die dafür gefilmten Szenen fielen letztendlich aber dem Schnitt zum Opfer: Es wurde ein komplett neues Ende gedreht, dass nun Michael Jackson in den späten 1980er-Jahren während seiner Bad-Welttournee und damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere zeigt.



Doch warum kam es so? Laut Variety hätten die Anwält:innen des co-produzierenden Michael Jackson Estate plötzlich festgestellt, dass der damalige Kläger Jordan Chandler aufgrund einer juristischen Klausel im Film weder erwähnt noch dargestellt werden dürfe. In der Folge fanden Überarbeitungen des Drehbuchs und kostspielige Nachdrehs statt, die den einst angepeilten Release im April 2025 um ein Jahr verzögerten.

Chandlers Vater erhob 1993 Vorwürfe gegen Jackson, sein minderjähriger Sohn sei von dem Sänger sexuell missbraucht worden. Der Fall kam nie vor Gericht, beide Parteien einigten sich in einem Vergleich, woraufhin die Jackson-Seite den Jordans insgesamt 18 Millionen US-Dollar an Abfindung zahlte.

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Später wurden weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson erhoben, 2003 wurde der Sänger von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Aufgrund von mangelnden Beweisen wurde Jackson 2005 in allen Punkten freigesprochen. Nach seinem Tod im Jahr 2009 wurden hingegen erneute Vorwürfe laut.

Zeigt ein Michael-Sequel den Missbrauchsskandal um Michael Jackson?

All das ist in dem von Regisseur Antoine Fuqua (Training Day) inszenierten Michael aber aus genannten Gründen nicht zu sehen, was bei vielen Zuschauer:innen sicher einen nicht unerheblichen Beigeschmack hinterlassen dürfte. Stattdessen endet der Film auf einer weitaus weniger unbequemen Note, nämlich bevor es überhaupt zu den Anschuldigungen kam.

Sollte das Biopic erwartungsgemäß zu einem großen Box Office-Hit werden, müsste sich allerdings eine potenzielle Fortsetzung inhaltlich wohl zwangsläufig mit dem Skandal um den King of Pop befassen. Auf welche Art und Weise und mit welcher Intensität dieses Thema dann angeschnitten wird, wird sich aber erst noch zeigen müssen.