Das Ende von One Piece Staffel 2 erklärt: Was ist Operation Utopia?

Das Finale von One Piece Staffel 2 gibt manchen Fans Rätsel auf. Was ist der Wille des D.? Wer sind Sir Crocodile und Nico Robin? Was hat es mit Operation Utopia auf sich? Wir haben die Antworten.

Was passiert am Ende von One Piece Staffel 2 auf Netflix?

One Piece Staffel 2 erobert seit einigen Tagen Netflix im Sturm und begeistert viele Fans . Wer bereits alle acht neuen Folgen gesehen hat, zerbricht sich womöglich den Kopf mit Fragen zu Operation Utopia oder dem sogenannten Willen des D. Wir liefern die Erklärung.

Im Finale der neuen One Piece-Staffel besiegen die Strohhutpiraten den bösen König Wapol (Rob Colletti) und befreien die Insel Drum. Prinzessin Vivi (Charithra Chandran) und Tony Tony Chopper (Originalstimme: Mikaela Hoover) schließen sich der Mannschaft an. Gemeinsam nehmen sie Kurs auf Vivis Königreich Alabasta, das von der Baroque-Firma bedroht wird.

Dr. Kureha (Katey Sagal) und Dalton (Tyrone Keogh) beobachten ihre Abreise. Kureha kommentiert die Ähnlichkeiten zwischen Strohhut-Anführer Ruffy (Iñaki Godoy) und dem toten Piratenkönig Gol D. Roger (Michael Dorman) und spricht davon, dass "der Wille des D. weiter[lebt]".

Währenddessen erhaschen wir den ersten Blick auf den Baroque-Firma-Anführer Mister 0 / Sir Crocodile (Joe Manganiello), der seine rechte Hand Miss Bloody Sunday (Lera Abova) als Nico Robin anspricht und sie auf eine bevorstehende "Operation Utopia" einschwört.

Was ist Operation Utopia?

Operation Utopia benennt den Plan der Baroque-Firma, das Wüstenkönigreich Alabasta zu übernehmen und dessen gerechten Herrscher, Vivis Vater Nefertari Cobra (Sendhil Ramamurthy), zu stürzen. Das Königreich soll dabei ein "Utopia" für die Verbrecherorganisation werden, in der ihre Gegenspieler von der Weltregierung keine Macht haben.

In der Manga-Vorlage wollen Mister 0 und seine Häscher in Alabasta auch die Pluton in Alabasta finden: ein gigantisches, schwerbewaffnetes Schiff, mit dem sich jeder Feind unterjochen ließe.

Wer ist Nico Robin?

Nico Robin ist der eigentliche Name von Miss Bloody Sunday (Miss All Sunday im Original) und Fans der Vorlage werden sie gut kennen: Nach dem Abenteuer auf Alabasta schließt sie sich dort nämlich den Strohhutpiraten an und wird zur Archäologin der Crew. Wie es dazu kommt, soll hier nicht verraten werden.

Nico Robin hat vor ihrer Zeit in der Baroque-Firma bereits einiges durchgemacht: Als einzige Überlebende ihrer Insel Ohara, die von der Marine dem Erdboden gleichgemacht wurde, schloss sie sich mehreren Piratenbanden an, bis sie schließlich bei Mister 0 landete.

Wer ist Sir Crocodile?

Sir Crocodile oder Mister 0 (Mr. 0 im Original) ist der Anführer der Baroque-Firma. Wie Ruffy hat auch er eine Teufelsfrucht gegessen. Im Manga besitzt er dadurch die Fähigkeit, sich in Sand zu verwandeln und den Körpern seiner Feinde die Feuchtigkeit zu entziehen.

In der Vorlage gehört er zu den sogenannten sieben Samurai der Meere – extrem mächtigen Piraten, die mit der Weltregierung gemeinsame Sache machen und daher nicht von der Marine gejagt werden. Das könnte auch die Erklärung dafür sein, warum sein Kopfgeld in der Netflix-Adaption als "eingefroren" bezeichnet wird. Als Feind des Alabasta-Königreichs stellt er vermutlich den großen Antagonisten von Staffel 3 dar.

Was ist der "Wille des D."?

Dr. Kurehas Kommentar über den "Willen des D." spricht ein Mysterium an, das auch in der Manga-Vorlage noch nicht zweifelsfrei geklärt ist. Diverse Figuren in der Vorlage und den Adaptionen – etwa Monkey D. Ruffy, Portgas D. Ace, Monkey D. Dragon oder Gol D. Roger tragen das D. im Namen.

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Wie die Vorlage über die Jahre enthüllt hat, handelt es sich wohl um Nachfahren von Feinden der Weltregierung, die im sogenannten "verlorenen Jahrhundert" – 800 Jahre vor der Haupthandlung – für ihre Freiheit gekämpft haben.

Der "Wille" des D. ist dabei ein Ideal, das sich von Generation zu Generation vererbt – ein unbedingter Wille zur Freiheit und zum Kampf gegen die Unterdrückung. Figuren, die das D. tragen, teilen sich gewisse Eigenschaften: In der Netflix-Serie kommt etwa das Lächeln im Angesicht des Todes zur Sprache, das sowohl Ruffy wie Gol D. Roger zu eigen ist. Wofür genau das D. steht, ist umstritten. Manche nehmen an, es steht für "Dawn" (deutsch: Morgendämmerung).

Wenn ihr jetzt wissen wollt, was sich in Staffel 3 von One Piece auf Netflix ändern wird, hört in unseren Podcast rein:

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.