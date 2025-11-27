Das Ende von Stranger Things Staffel 5 Teil 1 erklärt: Vecnas Plan, Will und die Rückkehr von [SPOILER]

Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 sind mit neuen Entwicklungen bei Netflix eingetroffen. Wir erklären euch, was hinter Mr. Wasdenn, Vecnas Plan, Wills Entwicklung und einer besonderen Rückkehr steckt.

Dreieinhalb Jahre mussten Stranger Things-Fans auf die 5. Staffel bei Netflix warten. Nun sind die ersten vier Folgen des großen Finales endlich beim Streamer eingetroffen und haben die Geschichte von Elf (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) und ihren Freund:innen im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) in der Kleinstadt Hawkins weitererzählt.

Dabei gab es zahlreiche neue Entwicklungen, über die man schnell mal den Überblick verlieren kann. Wir erklären euch, was genau am Ende von Episode 4 mit Vecna, Will, Holly (Nell Fisher), Max (Sadie Sink) und Co. passiert – und was dieses Ende für den weiteren Verlauf des Finales bedeuten könnte.

Achtung, es folgen starke Spoiler zum Ende von Stranger Things Staffel 5 Teil 1!

Vecna tarnt sich als Mr. Wasdenn und entführt Kinder ins Upside Down

Während Elf und Co. nach Vecna im Upside Down suchen, verfolgt der Bösewicht weiterhin seine perfiden Pläne: Er tarnt sich als Mr. Wasdenn (auf Englisch: Mr. Whatsit), angelehnt an eine Figur aus dem Buch Die Zeitfalte von Madeline L'Engle *, und begegnet so verschiedenen Kindern an der Grundschule in Hawkins, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Darunter ist Mikes und Nancys (Natalia Dyer) jüngere Schwester Holly, die in Mr. Wasdenn einen Freund sieht, der sie vor gefährlichen Monstern beschützen möchte. Er lässt Holly hingegen von einem Demogorgon ins Upside Down bringen, wobei ihre Mutter Karen (Cara Buono) schwer verletzt wird.

Wie wir in Folge 4 erfahren, hat Vecna Holly im Upside Down in eine Art Trancezustand versetzt und sie in sein Gedankengefängnis mitgenommen, welches sie nach einem Planeten aus Die Zeitfalte als Camazotz bezeichnet. Dort lebt sie gemeinsam mit seiner Gestalt als Henry im Haus der Creels aus den 1950er Jahren. Henry erklärt Holly dabei, dass auch weitere Kinder folgen werden – unter anderem ihr Mitschüler Derek Turnbow (Jake Connelly), den Holly eigentlich gar nicht ausstehen kann. Während Derek von Mike, Will und Co. vor dem Angriff des Demogorgons gerettet wird, erfahren wir, dass Vecna neben Holly bereits drei andere Kinder verschleppt hat. Am Ende von Folge 4 sehen wir weitere Kinder folgen.

Vecna erklärt schließlich gegenüber Will beim großen Kampf in der Militärbasis in Hawkins, dass er Kinder ausgewählt hat, weil sie körperlich und geistig schwach sowie leicht zu brechen und zu kontrollieren seien: "Die perfekten Hüllen". Aus diesem Grund habe er auch Will vor all den Jahren ins Upside Down entführt und dabei gemerkt, was alles zu erreichen sei. Seit Staffel 4 wissen wir, dass es Vecnas Ziel ist, die Welt so neu zu gestalten, dass sie frei von den Zwängen der Menschen ist, die er verabscheut. Welche Rolle dabei die Kinder um Will, Holly und Co. spielen werden, erfahren wir erst in kommenden Folgen.

Will hat übernatürliche Kräfte wie Vecna und kann Demogorgons kontrollieren

Will erkennt über den Verlauf der ersten vier Folgen, dass er in bestimmten Situationen die Perspektive von Vecna einnehmen kann. So kann er sehen, was Holly sieht, als Vecna von Holly Besitz ergreift und sieht somit durch Vecna durch Holly. Das Gleiche geschieht bei Vecnas nächsten Opfern, wodurch es der Gruppe gelingt, Derek rechtzeitig zu retten. Darüber hinaus bemerkt es Will, wenn sich Demogorgons nähern. Anstatt, dass es für ihn wie in vorherigen Staffeln bei einem Gefühl im Nacken bleibt, kann er auch die Sicht der Demogorgons einnehmen, während er in eine Art Trancezustand verfällt.

Als ein Demogorgon seine Mutter Joyce (Winona Ryder) angreift und Will auch in dieser Situation die Perspektive des Demogorgons einnimmt, hat er solche Angst um Joyce, dass es ihm unbeabsichtigt gelingt, den Demogorgon vom Angriff auf Joyce abzuhalten. In einem späteren Gespräch mit Mike erkennt Will, dass er den Demogorgon auf eine Art kontrollieren konnte.

Als nach Vecnas Abgang in der Militärbasis weitere Demogorgons Joyce und Mike angreifen, gelingt es Will schließlich, sich zu wehren und komplett Besitz von diesen zu ergreifen. Er kann die Attacke eindrücklich abzuwehren – und die Demogorgons töten. Wie Mike zuvor treffend festgestellt hat, besitzt Will somit womöglich ähnliche Kräfte wie Vecna.

Elfs Schwester Kali wird von Dr. Kay im Upside Down gefangen gehalten

Elf sucht unterdessen gemeinsam mit Hopper (David Harbour) im Upside Down nach Vecna. Sie gelangen dabei zu einer riesigen Wand, bei der sie den Soldaten Lt. Akers (Alex Breaux) treffen. Elf gelingt es, in seine Gedankenwelt einzudringen und findet dabei eine geheime Militärbasis im Upside Down, in welcher Dr. Kay (Linda Hamilton) jemanden versteckt hält, der große Kräfte wie Elf besitzt. Sie vermutet daher, das Militär hätte Vecna fangen können und begibt sich mit Hopper auf die Suche nach der Basis und ihrem "Kryptonit".

Dort geraten Hopper und Elf in einen Kampf mit Wissenschaftlern, Soldaten sowie Dr. Kay. Während Dr. Kay Elf mit Schallwellen lahmlegt, gelingt es Hopper schließlich, hinter die Tür zu blicken, hinter welcher Elf Vecna vermutet. Dort befindet sich jedoch nicht Vecna, sondern Kali (Linnea Berthelsen).

Kali hört auch auf den Namen Experiment Nummer Acht und hat ihre Kindheit mit Elf in Dr. Brenners (Matthew Modine) Labor in Hawkins verbracht. In Staffel 2 sucht Elf nach ihrer verlorenen Schwester und findet diese in Chicago, wo Kali mit einer Gruppe Außenseiter:innen in einem verlassenen Gebäude lebt. Durch Kali lernt Elf, gezielter ihre Kräfte zu kontrollieren, doch verlässt Elf die Gruppe schließlich wieder, um ihre Freund:innen in Hawkins zu retten.

Danach ist Kali nie wieder in der Serie aufgetaucht – bis jetzt. Nun dürfen wir davon ausgehen, dass Kali eine maßgebliche Rolle zum weiteren Kampf gegen Vecna beitragen wird.

Max liegt im Koma und lebt in Vecnas Gedankengefängnis

Nachdem Vecna Max in Staffel 4 als Opfer auserkoren hat, ist es Elf und ihren Freund:innen in letzter Sekunde gelungen, Max vor dem sicheren Tod zu retten. Seitdem liegt Max im Koma und wird regelmäßig von Lucas (Caleb McLaughlin) im Krankenhaus besucht.

In Staffel 5 erfahren wir nun, dass Max' Geist noch am Leben ist, denn sie lebt in Vecnas Gedankenwelt, in der sich nun auch Holly befindet. Dort versteckt sie sich nach einer langen Reise durch verschiedene Gedanken und Erinnerungen von Vecna im Wald sowie einer Höhle, vor der Vecna mysteriöserweise sehr viel Angst hat (Stranger Things-Fans, die das Theaterstück The First Shadow gesehen haben, können erahnen, warum).

Weiterhin sehen wir, dass es Max einmal fast gelungen ist, aus Vecnas Welt auszubrechen und wieder zurück ins Leben zu treten: Indem Lucas ihr im Krankenhaus ihren Lieblingssong Running Up That Hill von Kate Bush vorgespielt hat, der schon in Staffel 4 eine wichtige Rolle gespielt hat, hat sich für Max ein Portal zur realen Welt geöffnet. Doch hat die Musik im entscheidenden Moment aufgehört zu spielen, wodurch Max weiter in Vecnas Welt gefangen bleibt.

Wird es Max sowie Holly und den anderen Kindern also mittels Musik gelingen, aus Vecnas Gedankengefängnis zu entkommen? Wir werden es in wenigen Wochen bei Netflix erfahren.

Mehr zu Stranger Things:

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Die Folgen 5 bis 7 von Stranger Things Staffel 5 erscheinen am 26. Dezember bei Netflix. Die Finalepisode folgt dann am 1. Januar 2026. In Deutschland werden die Folgen immer mitten in der Nacht, um 2:00 Uhr morgens, veröffentlicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

