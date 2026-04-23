Das Ende von Stranger Things: Tales from '85 erklärt – woher kommen die neuen Monster?

Die neue Stranger Things-Serie Tales from '85 erzählt ein frisches Abenteuer um die Nerds aus Hawkins mit einer brandneuen Bedrohung. Was wirklich hinter den Ranken, Sporen und mehr steckt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Rund vier Monate nach dem großen Serienfinale ist Stranger Things mit seinem ersten Spin-off bei Netflix zurück. Stranger Things: Tales From '85 ist am 23. April bei dem Streamer gestartet und erzählt in animierter Form ein neues Abenteuer um die Hawkins-Kids um Elfi, Mike, Will und Co. Die Gruppe bekommt es dabei mit einer neuen Bedrohung samt ein paar furchterregenden Monstern zu tun, die die Kleinstadt terrorisieren. Doch wo kommen die Monster her und wer steckt wirklich dahinter? Wir erklären es euch.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Stranger Things: Tales from '85!

Stranger Things: Tales from '85 – Ranken, Sporen, der grüne Schleim und neue Monster

In Stranger Things: Tales from '85 braut sich eine neue Bedrohung zusammen, die sich vom Boden heraus erhebt. In den ersten Episoden sehen wir Wurzeln und Ranken, aus denen sich später verschiedene Monster bilden, die die Bewohner:innen der Stadt angreifen. Zunächst hat es ein echsenähnliches Monster auf Nikki abgesehen, von Folge zu Folge werden dann verschiedene Schüler:innen von immer größeren Kreaturen heimgesucht.

Die Monster haben alle eine Besonderheit an sich: Sie kommen mit einer leuchtend grünen Neonfarbe auf ihrem Panzer daher, für die die Serie im Verlauf eine Erklärung liefert. Denn auch wenn Elfi zum Ende von Staffel 2 der Hauptserie das Portal zum Upside Down geschlossen hat, sind in Hawkins immer noch zahlreiche Überreste der düsteren Parallelwelt vertreten. Wenn diese mit einem besonderen grünen Schleim in Berührung kommen, werden diese wieder zum Leben erweckt – und neue Monster können sich bilden.

Der grüne Schleim entspringt den Experimenten der Wissenschaftlerin Mrs. Anna Baxter, Nikkis Mutter, die als Semestervertretung für Mr. Clarke als Biologielehrerin in der Schule von Hawkins arbeitet. Sie hat dazu geforscht, tote Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken und den grünen Schleim hergestellt.

Ihr Freund Daniel Fisher, der im lokalen Supermarkt arbeitet, entpuppt sich als ehemaliger Mitarbeiter aus dem Labor von Hawkins. Er stiehlt die Experimente von Mrs. Baxter, um ihre Entdeckung als die Seine auszugeben, und injiziert den grünen Schleim in eine Ranke aus dem Upside Down, was diese zum Mutieren bringt. Daniel kann die Mutation nicht lange in seinem Gewächshaus im Zaum halten und die Masse verbreitet sich durch Ranken und Sporen in ganz Hawkins – und sorgt für mehr Mutationen und Monster.

Um zu überleben und sich auszubreiten, "fressen" die Monster Menschen. So werden unter anderem Charlie und Rosario von den Monstern verschlungen, bevor sie von der Gruppe wieder befreit werden können. Das Futter stärkt das Schwarmgedächtnis, das, wie Dustin später herausfindet, in der Kanalisation als das größte Monster von allen sitzt und von den Kids als Pflanzenkönigin bezeichnet wird.

Die Pflanzenkönigin in Tales from '85 öffnet ein neues Portal zum Upside Down

In der finalen 10. Episode von Tales from '85 machen sich die Kids auf den Weg in die Kanalisation, um es mit der Königin aufzunehmen. Daniel will sich hier mit neuem Serum des grünen Schleims aus dem Staub machen, doch wird schließlich gefangen genommen und von der Königin gefressen.

Durch den Kontakt mit dem Serum gelingt es dem Monster, ein Portal zum Upside Down zu öffnen. Die Königin möchte in die Parallelwelt zurückkehren – ihrem wahren Zuhause –, doch die Kids bekämpfen das Biest mit allen Mitteln. Schließlich gelingt es Elfi, das Portal zum Upside Down wieder zu schließen.

Wie wir jedoch im Epilog sehen, hat es die Königin vorher geschafft, ins Upside Down zurückzukehren. Dort liegt sie nun regungslos – und möglicherweise tot? – vor dem alten Haus der Baxters in der düsteren Hawkins-Version, doch entspringt ihr eine Blume, aus der ein Demogorgon-Kopf herauswächst.

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Die Kids spielen währenddessen eine neue Dungeons & Dragons-Kampagne in Nikkis Haus am Stadtrand. Anders als von vielen Fans vermutet, weilt Nikki also bis zum Ende der Staffel noch immer unter den Kids in Hawkins.

Falls es eine weitere Staffel von Tales from '85 geben sollte, können wir davon ausgehen, dass die mysteriöse mutierte Demogorgon-Blume sowie Nikki nochmal eine große Rolle spielen werden.