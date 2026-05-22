Das Ende von The Boroughs bei Netflix erklärt: Das steckt hinter den Monstern, Mutter und mehr

Die neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher sorgt bei Netflix für ein neues Mysterium. Wir erklären euch das verwobene Ende von The Boroughs.

Am 21. Mai 2026 ist die neue Sci-Fi-Serie The Boroughs bei Netflix gestartet, die von den Stranger Things-Machern Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten begleitet wurde. The Boroughs entführt uns in die gleichnamige Seniorenresidenz in New Mexico, in der es keineswegs so idyllisch zugeht, wie es zunächst scheint. Über acht Folgen hinweg blickt der Witwer Sam Cooper (Alfred Molina) hinter ein monströses Geheimnis. Wir verschaffen euch einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und das Ende der Serie.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von The Boroughs!

The Boroughs stiehlt ihren Bewohner:innen die Jugend

Nachdem Sam gerade damit angefangen hat, sich in seinem neuen Zuhause einzuleben und von seinem Nachbarn Jack (Bill Pullman) in die Gemeinschaft eingliedern zu lassen, muss er einen erneuten Verlust durchleben: Jack stirbt durch die Hand mysteriöser Monster, bald darauf häufen sich die Todesfälle in The Boroughs. Nachdem seine Entdeckung zunächst als die Wahnvorstellungen eines alten Mannes abgetan wird, beginnen auch seine Nachbar:innen Renee (Geena Davis), Judy (Alfre Woodard), Art (Clarke Peters) und Wally (Denis O'Hare) die mysteriösen Vorkommnisse in der Seniorenresidenz zu bemerken.

Über den Verlauf der Folgen enthüllen sie, dass die Besitzer:innen Blaine (Seth Numrich) und Annelise (Alice Kremelberg) die Monster über ein Höhlensystem unterhalb der Residenz auf die Bewohner:innen losgelassen haben, um ihnen während des Schlafens Gehirnflüssigkeit auszusaugen, welche sie an eine Kreatur verfüttern, die sie "Mutter" (Nancy Daly) nennen. Nur so kann Mutter am Leben erhalten werden, was für Blaine und Annelise sowie die weiteren The Boroughs-Mitarbeitenden äußerst wichtig ist: Ihr Blut verschafft ihnen ewige Jugend und kann sogar Krankheiten heilen.

Mutter ist somit ebenfalls Opfer von The Boroughs und möchte ihr Leiden nach all den Jahren beenden. Sam erkennt das und möchte sie retten. Er bringt sie in den Cave of Wonders, wo sie in Frieden gemeinsam mit ihren Kindern – den Monstern – sterben kann. Ihre Körper explodieren und reißen auch Blaine mit in den Tod, der Sam gefolgt ist, um sich am Tod von Annelise zu rächen.

Um sich zu bedanken, gewährt Mutter Sam einen letzten Moment mit seiner verstorbenen Frau Lily (Jane Kaczmarek), mit der er sich plötzlich wieder in seinem Wohnzimmer befindet. Zu Bruce Springsteens Thunder Road tanzen die beiden wehmütig und Sam kann sich in Ruhe von ihr verabschieden, bevor er in die reale Welt zurückkehrt.

Der Glitch im The Boroughs-Finale stellt die Weichen für Staffel 2

Am Ende hat Sam mit Renee, Judy, Art und Wally eine neue Gemeinschaft gefunden. Gemeinsam verbringen sie einen ausgelassenen Abend in Sams Wohnung in der Seniorenresidenz, bevor sich Sam ins Badezimmer entschuldigt. Er verarztet eine Wunde an seiner Stirn vor dem Spiegel, als sein Spiegelbild plötzlich zu glitchen beginnt.

Wie Co-Schöpfer Jeffrey Addiss gegenüber Tudum verriet, sei der Glitch ein Hinweis darauf, wo es für die Serie als Nächstes hingeht. Gleichzeitig ist die Szene als eine Referenz an Stranger Things zu verstehen: Denn die 1. Staffel des Netflix-Hits endet mit Will Byers (Noah Schnapp), der sich nach seiner Rettung und einem ausgelassenen Abend ins Badezimmer entschuldigt und dort eine Schnecke erbricht, die aus dem Upside Down stammt.

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So wie dem Publikum hier vermittelt wurde, dass seine Zeit im Upside Down Konsequenzen trägt, hat auch das übernatürliche Abenteuer in The Boroughs seine Spuren bei Sam hinterlassen. Welche das genau sein werden, erfahren wir womöglich in der 2. Staffel der neuen Sci-Fi-Serie. Jeffrey Addis und Will Matthews haben die Geschichte von The Boroughs auf drei Staffeln ausgelegt. Ob diese tatsächlich bei Netflix erzählt werden, muss sich allerdings noch zeigen. Aktuell hat der Streamer einer Fortsetzung noch kein grünes Licht gegeben.

Die 1. Staffel von The Boroughs streamt seit dem 21. Mai 2026 bei Netflix.