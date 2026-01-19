Das Ende von The Rip erklärt: Wie geht der Thriller aus und wer ist der Verräter?

Im Netflix-Thriller The Rip liefern sich Ben Affleck, Matt Damon und ihre Polizeitruppe ein Psycho-Duell, an dessen Ende ein Twist steht. Wir erklären, wer sich im Finale als Verräter entpuppt.

Das The Rip-Ende erklärt: Das passiert mit Matt Damon, Ben Affleck und dem Team

In The Rip folgt die Einheit von Dane Dumars (Damon) und J.D. Byrne (Affleck) einem anonymen Tipp auf ein Drogengeldversteck. Nach der Ankunft verhält sich Dumars auffällig, meldet den Vorgang nicht seinem Vorgesetzten und scheint das Geld selbst stehlen zu wollen. Byrne konfrontiert ihn und wirft ihm sogar vor, ihre gemeinsame Kollegin und Freundin Jackie getötet zu haben, um als Dieb unerkannt zu bleiben. Beide kämpfen und werden von ihren Kolleg:innen getrennt.

Schaut hier den Trailer zu The Rip:

The Rip - Trailer (Deutsch) HD

Der misstrauische Byrne hat mittlerweile Matty Nix (Kyle Chandler) von der Bundesbehörde DEA verständigt, der das Geld mit einem gepanzerten Transporter an einen sicheren Ort bringen soll. Als beide mit Dumars und Detective Mike Ro (Steven Yeun) im Fahrzeug sitzen, kommt schließlich der Twist.

Dumars offenbart, dass sein verdächtiges Verhalten nur eine Finte war, um den wahren Täter aus der Reserve zu locken: Er hat seinen Kollegen vor dem Einsatz jeweils unterschiedliche Zahlen für die Höhe des Geldes genannt, dass im Versteck lagern soll. Keiner außer ihm wusste die tatsächliche Zahl. Als dann ein anonymer Erpresser anrief und verlangte, Dumars solle die 150.000 Dollar nehmen und verschwinden, wusste er, dass nur einer der Verräter in seiner Truppe sein konnte: Mike Ro.

Ro hatte seinem korrupten Kontakt mitgeteilt, dass Dumars zunächst über 150.000 Dollar per anonymem Tipp informiert wurde. Dieser hatte dann mit verzerrter Stimme im Versteck angerufen und Dumars mit dem Tod gedroht, sollte er den Rest der 20 Millionen Dollar nicht zurücklassen und das Versteck verlassen.

Dumars und Byrne enthüllen, dass der Streit zwischen ihnen beiden nur vorgetäuscht war. Bei der Schlägerei ist es Byrne gelungen, Ro sein verstecktes Handy abzunehmen, ohne dass dieser es bemerkt hat. In die Ecke gedrängt, offenbart Ro, mit wem er zuletzt über den Apparat den Diebstahl geplant hat: Sein Komplize ist Matty.

Wer hat Jackie Velez getötet?

Wie sich im Streitgespräch zwischen Matty und Ro dann herausstellt, haben beide ihrer Kollegin Jackie aufgelauert und sie umgebracht, weil sie ihnen auf die Schliche gekommen war. Matty hat ihr den tödlichen Schuss zugefügt, kurz nachdem sie Dumars noch per Handy über das Geldversteck informieren konnte.

Wie geht der Netflix-Thriller The Rip schließlich aus?

Matty gelingt es, an seine Waffe zu gelangen, Ro anzuschießen und die beiden Protagonisten zu bedrohen. Aber es ist zu spät: Der Panzerwagen stoppt vor einer Straßensperre. Dumars und Byrne haben ihren Vorgesetzten Vallejo (Nestor Carbonell) und Byrnes Bruder Del (Scott Adkins) vom FBI verständigt, die dem Diebstahl nun ein Ende setzen. Fast.

Denn Ro und Matty können zunächst doch noch entkommen. Matty flieht mit dem Transporter und wird von Byrne verfolgt, während Dumars Ro zu fassen versucht.

Matty verunglückt schließlich mit dem Transporter und wird, nachdem er nach seiner Waffe greift, von Byrne erschossen. Dumars liefert sich mit Ro einen Faustkampf, lässt ihn aber am Leben und verhaftet ihn.

Am Ende sitzen Dumars und Byrne am Strand und beobachten den Sonnenaufgang. Ein kleines Mädchen erfreut sich in ihrer Nähe am den ersten Sonnenstrahlen, bis seine Mutter es ruft: Sein Name ist Jackie.

