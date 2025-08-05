Das Ende von Wednesday Staffel 2 Teil 1 erklärt: Das steckt hinter LOIS, den Raben, der Stalkerin und mehr

Wenn ihr nach den ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 einen Überblick braucht, was sich hinter der Stalkerin, LOIS, den Raben, Ophelia und Co. verbirgt, seid ihr in diesem Artikel genau richtig.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von Wednesday Staffel 2 Teil 1!

Nach einer fast dreijährigen Wartezeit ist Jenna Ortegas titelgebende Heldin an die Nevermore Academy zurückgekehrt, wo in Staffel 2 alte und neue Gesichter sowie gleich mehrere unheilvolle Bedrohungen auf sie warten. Von einer Zukunftsvision über den Tod ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers), mysteriösen Raben, die für gleich mehrere Morde verantwortlich sind bis hin zu einem frisch gebackenen Zombie und einer hartnäckigen Stalkerin muss sich Wednesday mit vielen Problemen herumschlagen.

Am Ende ist Wednesday für den Ausbruch mehrerer Insassen aus der Willow Hill Psychiatrie samt Monster Hyde aka Tyler (Hunter Doohan) verantwortlich und liegt bewusstlos auf dem Asphalt. Doch wie ist sie dahin gekommen – und was steckt hinter dem Raben, LOIS, der Stalkerin und mehr? Wir geben euch einmal einen Überblick.

Wednesday Staffel 2 Teil 1: Alle Spuren führen zu LOIS

Direkt in der ersten Folge von Wednesday Staffel 2 Teil 1 deuten sich die neuen Mysterien an: Wednesday hat eine Vision von Enids vermeintlichem Tod, für den sie selbst verantwortlich sein soll. Gleichzeitig bekommt Wednesday Drohbriefe von dem oder der Stalker:in, welche sich schon zum Ende von Staffel 1 angedeutet haben. Darüber hinaus geschehen die ersten Mordfälle, in die eine Schar von Vögeln verwickelt ist, die von einem einäugigen Raben angeführt wird, der alles im Blick zu haben scheint.

Nachdem Enid mit ihrem neuen Love Interest Bruno (Noah B. Taylor) gefangen genommen wird, kann Wednesday sie aus der Falle befreien und dabei auch ihre Stalkerin entlarven: Dahinter steckt ihr Über-Fan Agnes DeMille (Evie Templeton), die auf morbide Weise versucht hat, Wednesday auf sich aufmerksam zu machen und die Fähigkeit besitzt, sich unsichtbar zu machen. Sie steckt jedoch nicht hinter der aufkeimenden Mordserie, die zunächst Bradbury und weiterhin Hunters Vater, Ex-Sheriff Galpin (Jamie McShane), umfasst.

In dessen Hütte findet Wednesday mehrere Ausschnitte von Todesmeldungen aus Zeitungen, die ehemalige Insassen des Willow Hill Krankenhauses betreffen, wo auch Tyler nach Staffel 1 in Ketten liegt – und, wie sie von ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) erfährt, auch ihre Tante Ophelia vor vielen Jahren eingewiesen wurde. Tylers Vater hatte die Zeitungsausschnitte auf einem Board angebracht und die Worte "LOIS" darüber geschrieben.

Wednesday macht sich also auf die Suche nach LOIS und gräbt dafür die Asche einer angeblichen Toten aus den Zeitungsausschnitten auf dem Friedhof aus, nur um gemeinsam mit ihrer Großmutter (Joanna Lumley) festzustellen, dass es sich dabei um Fakes handelt. Während der einäugige Rabe ihr die Zeitungsausschnitte entwendet, setzt sie Onkel Fester (Fred Armisen) darauf an, sich in Willow Hill einzuschleusen, um auf Spurensuche zu gehen.

Fester findet heraus, dass LOIS etwas mit der Tochter des gebrechlichen Insassen Augustus Stonehearst (Philip Philmar) zu tun hat. So macht sich Wednesday eigenhändig auf den Weg nach Willow Hill, wo sie hinter einer geheimen Kellertür die Antwort auf ihre Frage findet: LOIS steht für Longterm Outcast Intergration Study (auf Deutsch: Langzeit-Okkulte-Integrations-Studie) und auf dem geheimen Gang befinden sich sämtliche der angeblichen Todesopfer aus den Zeitungsartikeln – samt einer bestimmten Frau (Frances O'Connor), die Wednesday wahrscheinlich als ihre Tante Ophelia vermutet.

Dort wird sie schließlich mit der Strippenzieherin konfrontiert, die sich als Judi (Heather Matarazzo), die Assistentin der leitenden Psychiaterin Dr. Fairburn (Thandiwe Newton) entpuppt, die das Vermächtnis ihres Vaters weiterführen will. Dieser hat vor Jahren als Lehrer an der Nevermore Academy gearbeitet, selbst jedoch keine übernatürlichen Fähigkeiten, die begabten Außenseiter:innen der Schule immer um ihre Eigenschaften beneidet und alles dafür getan, ein Da Vinci zu werden – ein Normie mit erlernten übernatürlichen Kräften.

Indem nun von LOIS und Judi weitere grausame Experimente an den Insassen durchgeführt wurden, sollten auch ihre Kräfte erforscht werden, sodass diese irgendwann mit den Normies dieser Welt geteilt werden können. Sie selbst hat die Fähigkeit, Raben zu kontrollieren, über die Experimente ihres Vaters erlangen können und die Morde an Bradbury und Sheriff Galpin verübt, da diese ihr langsam auf die Schliche kamen. Wednesday gelingt es, die Insassen zu befreien, die sich fortan an ihrer Peinigerin rächen wollen. Judi entkommt jedoch über eine Wendeltreppe.

Zombie Schlürfi (Owen Painter) hat es währenddessen ebenfalls als Gefangener nach Willow Hill verschlagen – wo er sich schließlich an Augustus Stonehearst vergreift, ihn als "alten Freund" bezeichnet und ihm das Gehirn aussaugt. Es wird impliziert, dass die Gruselgeschichte von Ajax (Georgie Farmer) aus Folge 1 ein wichtiges Detail missen lässt, das Stonehearsts und Schlürfis genaue Verbindung aufklärt.



Tyler kommt frei und greift Wednesday an

Zur gleichen Zeit möchte Marilyn Thornhill (Christina Ricci), die kurz zuvor als überraschende Rückkehrerin in Willow Hill aufgetaucht ist, Tyler befreien und ihn erneut unterjochen. Dieser rächt sich jedoch an seiner Meisterin und bringt sie um. Zuvor wurde angedeutet, dass etwas Schreckliches passiert, wenn ein Hyde seine eigene Herrin tötet.

Daraufhin ist Tyler als Hyde auf freiem Fuß und pirscht durch das Gebäude, bis er schließlich Wednesday gegenübersteht. Als eine der Schuldigen für sein Schicksal bezichtigt, greift er Wednesday an und schleudert sie aus dem Fenster.

Dort liegt sie verletzt und bewusstlos auf dem Boden, während Tyler als Hyde das Weite sucht. Die Polizei tummelt sich um die bewusstlose Wednesday, während wir ihre Stimme aus dem Off hören, dass sie alles nur noch schlimmer gemacht habe. Mit diesem Cliffhanger endet Wednesday Staffel 2 Teil 1.

Wenn ihr jetzt noch einmal selbst in die Folgen reinschauen wollt, findet ihr Episode 1 bis 4 seit dem 6. August 2025 bei Netflix im Streaming-Programm.

