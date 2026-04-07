"Das Erste, an das ich mich erinnere": LEGO-Tüftler wollte dieses Set als Kind und 40 Jahre später bekommt er es wirklich – originalverpackt

Manche Träume werden wahr. Das durfte auch ein LEGO-Fan erfahren, der Jahrzehnte auf ein Set warten musste und sich vier Dekaden verspätet seinen Traum erfüllte.

Für viele von uns ist LEGO ein Teil der Kindheit. Auch wenn es ständig neue Sets gibt, haben die Klassiker doch immer einen Platz in unserem Herzen. So auch für einen Fan, der nach über 40 Jahren endlich ein Originalset aus den 80ern in Besitz nehmen durfte. Originalverpackt.

Dieses LEGO-Set aus den 80ern ist selbst gebraucht noch hunderte Euro wert

Auf Reddit hat User Brickfrenzy einen schönen Moment geteilt. Das Bild des originalverpackten LEGO-Sets 6950 zeigt die neueste Errungenschaft seiner Sammlung. Dabei handelt es sich um das 1982 erschienene Set “Mobile Rocket Transport” aus dem Thema “Space”.

Der Klassiker kam mit 209 Teilen und war nur zwei Jahre lang im Handel erhältlich. Für den User ein wichtiges Stück Kindheit. Zu seinem Post schreibt er:

Das erste Set, an das ich mich erinnere, von dem ich dachte ‘das muss ich haben’.

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Wie viel er für das Set ausgegeben hat, wollte er nicht mitteilen. Sieht man sich allerdings die Angebote auf dem Gebrauchtmarkt an, dürfte das nicht billig gewesen sein. So gehen zusammengebaute Werke dieses Modells ohne Verpackung schon für 80 bis 100 € in den Verkauf. Mit Verpackung und Anleitung findet man Preise zwischen 200 und 250 €. Ein originalverpacktes Set ist bei BrickOwl sogar für satte 470 € zu finden.

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Auch wenn die Geldanlage für viele Sammler:innen sicher ein wichtiger Aspekt ist, hat der emotionale Wert meistens das größere Gewicht. Im Fall von Brickfrenzy scheint es sich eher um eine Herzensangelegenheit zu handeln als um ein gutes Investment. Wobei in diesem Fall beides zutreffen dürfte.