Das Finale von The Boys erklärt: Bekommt Homelander am Ende, was er verdient?

Nach fünf Staffeln ist die Superhelden-Serie The Boys zu Ende gegangen. Das Finale gibt es jetzt bei Amazon. Wie The Boys für Homelander und Butcher endet, könnt ihr hier nachlesen.

Im Jahr 2019 führte The Boys als Adaption des gleichnamigen Comics von Garth Ennis erstmals in die Welt narzisstischer Superhelden, die medial wie Superstars vermarktet werden, allerlei Dreck am Stecken haben und sich vor Billy Butchers (Karl Urban) Anti-Superhelden-Truppe in Acht nehmen müssen. Jetzt ist nach fünf Staffeln und insgesamt 40 Folgen Schluss.

Egal, ob ihr nur neugierig auf den Abschluss der Amazon-Serie seid oder The Boys vorzeitig aufgegeben habt und dennoch wissen möchtet, wie die Handlung um Homelander (Antony Starr) ausgeht, seid ihr hier genau richtig. Dieser Artikel erklärt das Ende von The Boys Staffel 5.

Achtung, es folgen massive Spoiler für das Serienfinale von The Boys:

Sterben Homelander und Butcher? Das Ende von The Boys erklärt

Im Verlauf der 5. Staffel mussten bereits einige wichtige Figuren ihr Leben lassen. Nachdem wichtige Supes wie A-Train, Black Noir und Firecracker getötet wurden, ereilte die Boys kurz vor dem Finale ein schrecklicher Verlust in den eigenen Reihen. In der finalen 8. Folge gibt es für Billy Butcher nur noch eine Mission: Homelander muss sterben.

Pünktlich zu Ostern will Homelander nicht nur das Vought Cinematic Universe rebooten, sondern sich der Welt mit einer Ansprache aus dem Oval Office als neuer Gott präsentieren. Natürlich mit dem Plan, dass seine ins ganze Land entsendete Gedankenpolizei sämtliche Ungläubigen aufspürt, die dann getötet werden sollen. Um das zu verhindern, begeben sich die Boys ins Weiße Haus, wo es zum großen Showdown kommt, auf den Fans seit Beginn der Serie gewartet haben: Butcher vs. Homelander.



Während seiner Osteransprache realisiert Homelander plötzlich, dass die Menschen ihn niemals als ihren "Vater" akzeptieren und in ihre Herzen lassen werden – so wie auch Ryan (Cameron Crovetti) ihn zu Beginn der Folge abgewiesen hat. Es ist der Moment, auf den die Amazon-Serie hingearbeitet hat: Homelander verkündet sich als Gott der Asche und wendet sich gegen die Menschheit. In diesem Moment betreten Butcher und Kimiko (Karen Fukuhara) das Oval Office und es beginnt der finale Kampf gegen Homelander, in dem schließlich auch noch Ryan mitmischt.

Im Verlauf des Kampfes gelingt es Kimiko schließlich, ihre neue Kraft zu entfesseln und einen radioaktiven Energieschub auszusenden: Ryan, Butcher und vor allem Homelander werden dabei ihrer Superkräfte beraubt. Als weinerlicher Mensch fleht Homelander um Gnade, während die ganze Welt live zuschaut. Gnadenlos wird er von Butcher verprügelt, ehe dieser ihm sein Brecheisen in den Schädel rammt und diesen genüsslich und ekelig aufstemmt.

Wie auch in der Comic-Vorlage von Garth Ennis ist aber nicht Homelander der letzte Endgegner der Geschichte, sondern Billy Butcher. Als Ryan ihn abweist und auch noch sein treuer Hundefreund Terror unverhofft stirbt, hat Butcher nichts mehr, was ihn an seiner Menschlichkeit festhält. Er nimmt das Virus und will damit die Ära der Superhelden ein für allemal beenden. Im Seven-Meeting-Raum des Vought Towers versucht Hughie (Jack Quaid) ihn erfolglos davon abzuhalten. Um einen Supe-Genozid zu verhindern, muss er Butcher erschießen.

Weitere Tode im The Boys-Finale: The Deep bekommt, was er verdient

Mit dem Tod von Homelander und Butcher ist The Boys endgültig zu Ende. Doch im Verlauf des Serienfinales sterben noch zwei weitere Charaktere – der tragische Verlust von Terror nicht mit eingerechnet.

Während des Kampfes im Weißen Haus will Oh-Father (Daveed Diggs) seinen Schallschrei benutzen, um Hughie zu töten. Allerdings wird ihm in diesem Moment von MM (Laz Alonso) das Maul mit einem unzerstörbaren Titan-Knebel gestopft. Und so bringt der Super-Evangelist seinen eigenen Kopf zum Platzen.

Auch Superheld The Deep aka Kevin (Chace Crawford) bekommt im Finale seine Abrechnung. Im Kampf gegen Annie (Erin Moriarty) gibt es für ihn eine letzte Chance, sich auf die Seite der Guten zu stellen. Als er sich mal wieder weigert, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen, wird er von Annie verprügelt und ins Meer geschossen. Im Wasser treibend wird Deep direkt von rachsüchtigen Fischen umzingelt und von einem Oktopus mit einem Tentakelstoß durch den Schädel ermordet – passend zu seiner einstigen Beziehung zu Oktopussen wie Timothy und Ambrosius.

Das Ende von The Boys Staffel 5: Die Schicksale der wichtigsten Charaktere erklärt

Auch wenn die schlimmsten Supes am Ende der Serie ausgelöscht wurden, bleibt die Superheldenmaschinerie weiter am Laufen. Stan Edgar (Giancarlo Esposito) übernimmt erneut den Posten als CEO von Vought International, um weiterhin Superhelden zu vermarkten und die Aktionäre zufriedenzustellen. Zeitgleich lässt der neue Präsident Robert Singer (Jim Beaver) das Bureau of Superhuman Affairs wiedereröffnen, um auch in Zukunft korrupte Supes in Schach zu halten – allerdings ohne die Hilfe der Boys-Mitglieder.

Welches Schicksal die restlichen (überlebenden) Hauptfiguren und Nebencharaktere ereilt, haben wir euch hier in aller Kürze zusammengefasst:

Marie, Emma und Jordan : Die Hauptfiguren des abgesetzten Spin-offs Gen V haben nur einen kurzen Auftritt im Finale, ehe sie flüchtige Starlighter in Richtung Kanada bringen.

: Die Hauptfiguren des abgesetzten Spin-offs Gen V haben nur einen kurzen Auftritt im Finale, ehe sie flüchtige Starlighter in Richtung Kanada bringen. Sister Sage (Susan Heyward): Nachdem Kimiko ihr zu Beginn von Folge 8 die Kräfte raubt, ist sie endlich "so dumm wie alle anderen" . Sie verabschiedet sich, um nach Orlando in die Harry Potter-World zu reisen.

(Susan Heyward): Nachdem Kimiko ihr zu Beginn von Folge 8 die Kräfte raubt, ist sie endlich . Sie verabschiedet sich, um nach Orlando in die Harry Potter-World zu reisen. Ashley (Colby Minifie): Sie wendet sich endgültig gegen Homelander und verschafft den Boys Zutritt zum Weißen Haus. Nach Homelanders Tod wird sie direkt vom Kongress ihres Amtes als Präsidentin der Vereinigten Staaten enthoben.

(Colby Minifie): Sie wendet sich endgültig gegen Homelander und verschafft den Boys Zutritt zum Weißen Haus. Nach Homelanders Tod wird sie direkt vom Kongress ihres Amtes als Präsidentin der Vereinigten Staaten enthoben. Kimiko setzt sich nach all dem erlebten Trauma nach Marseille ab, wo wir sie in einem kleinen Café zum letzten Mal zu sehen bekommen.

setzt sich nach all dem erlebten Trauma nach Marseille ab, wo wir sie in einem kleinen Café zum letzten Mal zu sehen bekommen. MM kümmert sich wieder um seine Familie und heiratet seine Ex-Frau Monique Milk im Beisein seiner Tochter Janine. Außerdem hält er sein Versprechen an Butcher und nimmt Ryan in seine Familie auf.

Die allerletzte Szene von The Boys gehört dem Happy End von Hughie und Annie. Verheiratet sind sie nicht, aber sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, das sie nach Hughies im Auftakt der Serie getöteter Ex-Freundin Robin benennen. Ein Jobangebot als Leiter des Bureau of Supe Affairs lehnt er dankend ab. Stattdessen führt er das kleine Geschäft Campbell Audio Visual, aus dem heraus Annie den Polizeifunk überwacht, um Menschen in Not zu helfen.

Am Ende ist Annie eine echte Superheldin, die nicht für Ruhm und Anerkennung lebt. Ohne stylisches Superheldenkostüm, hochschwanger und bequeme Crocs tragend, fliegt sie in Richtung ihres nächsten Einsatzes, während Hugie ihr glücklich und mit einem Lächeln auf dem Gesicht hinterherschaut.

Die Geschichte von The Boys geht nach dem Serienfinale weiter

Während der Konflikt von Homelander und Butcher endgültig abgeschlossen ist und die verbliebenen Hauptfiguren einer neuen, fröhlicheren Zukunft entgegenblicken, ist die Erzählwelt von The Boys noch längst nicht abgeschlossen.

Nachdem Soldier Boy im Finale mit Abwesenheit glänzt und erneut eingefroren wurde, kehrt der Charakter schon 2027 in dem Spin-off Vought Rising zurück. Obwohl es sich dabei um ein Prequel handelt, könnte eine Rahmenhandlung die Story von Homelanders Papa auch in der Gegenwart fortsetzen.

Vor allem für Fans des Serienablegers Gen V ist das Ende von The Boys kein Happy End. Nach der traurigen Absetzung durften nur drei Hauptfiguren kurz auftreten, während die Charaktere Sam und Cate gar nicht zu sehen waren. Allerdings besteht die Chance, dass die Schicksale des Gen-V-Personals in anderen zukünftigen The Boys-Ablegern wieder aufgegriffen werden.

Während sich ein Spin-off mit dem Titel The Boys: Mexico schon längere Zeit bei Amazon in Entwicklung befindet, plant der Streaming-Dienst die Welt von The Boys in Zukunft mit neuen Serien weiter auszubauen.

Die 5. und finale Staffel von The Boys könnt ihr seit dem 20. Mai 2026 bei Amazon komplett streamen.

