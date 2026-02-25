Das gab es bei Bridgerton noch nie: Am Ende von Staffel 4 dürft ihr nicht gleich ausschalten

Teil 2 von Bridgerton Staffel 4 trifft in wenigen Stunden bei Netflix ein. Damit ihr darauf bestens vorbereitet seid, haben wir einen heißen Tipp für euch: Schaltet am Ende nicht aus!

Vier Wochen mussten sich Bridgerton-Fans auf die neuen vier Folgen von Staffel 4 gedulden, die die Liebesgeschichte von Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) zu einem Abschluss bringen sollen. Ob der adelige Lord und die Dienstbotin entgegen der gesellschaftlichen Erwartungen am Ende doch zueinander finden, werden wir nun endlich erfahren.

Wenn ihr es schon nicht mehr erwarten könnt und bereits eure Binge-Session von Teil 2 bei Netflix plant, lasst euch einen Tipp mit auf den Weg geben. Denn in den kommenden Folgen von Staffel 4 gibt es eine große Besonderheit.

Bridgerton Staffel 4 Teil 2 hat eine Überraschung im Gepäck: Schaltet den Abspann nicht aus!

Wenn ihr die Bridgerton-Folgen bisher immer ausgeschaltet habt, sobald der Abspann bei Netflix erscheint, würden wir euch dieses Mal davon abraten. Denn wie What's on Netflix jetzt enthüllt hat, wartet am Ende eine große Überraschung auf euch, die ihr auf keinen Fall verpassen wollt. Mehr dürfen wir an dieser Stelle noch nicht verraten – doch haltet beim Schauen die Augen offen!

Die neuen Folgen haben insgesamt eine Laufzeit von 4 Stunden und 26 Minuten und tragen im englischen Original folgende Episodentitel:

Folge 5: Yes or No (64 Minuten)

Folge 6: The Passing Winter (67 Minuten)

Folge 7: The Beyond (67 Minuten)

Folge 8: Dance in the Country (68 Minuten)

Fans der Orchester-Cover bekannter Popsongs, für die Bridgerton berühmt ist, dürfen sich in Teil 2 dazu auf folgende Stücke freuen:

360 (Charli xcx Cover)

Birds of a Feather (Billie Eilish Cover)

Just What I Needed (The Cars Cover)

Fields of Gold (Sting Cover)

Never Be The Same (Camila Cabello Cover)

The Night We Met (Lord Huron Cover)

Lose Control (Teddy Swims Cover)

Um welche Uhrzeit kommt Bridgerton Staffel 4 Teil 2 zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr. Die neuen Bridgerton-Folgen treffen am 26. Februar 2026 um 09:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bei Netflix ein.

Wer sich jetzt schon nach Nachschub sehnt, darf unbesorgt sein: Staffel 5 und 6 sind für den Netflix-Hit längst bestätigt. Darüber hinaus wurden vor kurzem weitere Serienableger nach Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte angekündigt.

