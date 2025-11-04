Das gab es bei Der Herr der Ringe noch nie: Staffel 3 von Die Ringe der Macht besetzt wohl einen ganz besonderen Neuzugang

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht stellt abermals die (Mittel)Erde auf den Kopf und besetzt für Staffel 3 anscheinend eine unerwartete Fantasy-Figur.

Während Amazons großangelegte Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit Staffel 1 und 2 aktuell erstmals im Free-TV und gratis im Stream zu sehen ist, rückt das nächste Kapitel ebenfalls immer näher. Staffel 3 soll dabei eine Neuerung mit sich bringen, die in Mittelerde noch niemand gesehen hat.

Fantasy-Neuland: Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie bringt einen bartlosen Zwerg in Stellung

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 sind gerade zu Ende gegangen und die Rückkehr nach Mittelerde soll nächstes Jahr ein neues düsteres Kapitel aufschlagen, wenn Saurons weiterer Aufstieg zur Macht (sowie sein Schmieden des Einen Rings) alle Völker der Welt bedroht, die einst J.R.R. Tolkien erschuf.

Alles, was schon zu Staffel 3 von Die Ringe der Macht bekannt ist, verspricht eine epische Rückkehr der Fantasyserie. Die für ihre Leaks bekannte Herr der Ringe-Fanseite Fellowship of Fans will nun außerdem eine Besetzung herausgefunden haben, die eine völlige Neuerung in Mittelerde vorstellt: Ross Hatt soll einen Zwerg ohne Bart spielen – "Lord Balbur the Beardless".

Nachdem Die Ringe der Macht in Staffel 1 schon die alte Herr der Ringe-Frage nach bärtigen Zwergenfrauen mit sichtbarer Gesichtsbehaarung auslotete und in Staffel 2 Tolkiens einzigen bärtigen Elben Círdan in Stellung brachte, dürfte uns in Staffel 3 mit einem Zwergenmann ohne Bart ein weiteres Novum erwarten.

Da die sieben frisch geschmiedeten Zwergenringe im unterirdischen Königreich von Khazad-dûm immer noch an neue Besitzer verteilt werden müssen, könnte es sich bei dem offenbar adeligen Lord Balbur um einen Anwärter für einen Ring der Macht handeln. Vielleicht ist er sogar ein Verwandter des seit Kurzem vaterlosen Prinzen Durin IV (Owain Arthur)?

Bestätigt ist die Fantasy-Neuerung von bartlosen Zwergen von offizieller Amazon-Seite natürlich noch nicht. Dass die Herr der Ringe-Serie sich in neue Winkel von Tolkiens Mythologie vorwagt und die Welt erweitert, kam (mit Ork-Babys und Mithril-Geschichten) aber schon häufiger vor.

Wann startet die 3. Staffel von Die Ringe der Macht bei Amazon?

Einen offiziellen Start für Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, wird Amazon Prime * wohl erst nächstes Jahr bekanntgeben. Wenn der Streamer seinen bisherigen Veröffentlichungsabstand von zwei Jahren beibehält, dürfen wir aber im Herbst 2026 mit der Fantasy-Rückkehr in ein Mittelerde mit bärtigen Elben und bartlosen Zwergen rechnen.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Was erwartet uns in Staffel 3 von Die Ringe der Macht?

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?

