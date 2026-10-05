Das gab es bei Yellowstone noch nie: Neue Serie des Western-Universums kehrt heute schneller als je zuvor zurück und noch nie mussten Fans nur so kurz warten

Yellowstone-Fans sind es gewohnt, lange auf die Rückkehr der Western-Serie warten zu müssen. Umso erstaunlicher ist es da, dass der neue Ableger Marshals sich schon jetzt mit Staffel 2 zurückmeldet.

Auch wenn Taylor Sheridans Hit Yellowstone 2024 zu Ende gegangen ist, lebt das Serienuniversum des modernen Westerns weiter. Auf die Prequel-Serien 1883 und 1923 folgten dieses Jahr die Fortsetzungen Marshals: A Yellowstone Story und Dutton Ranch. Heute startet sogar schon die 2. Staffel von Marshals und stellt damit einen Rekord auf: Nie ist eine Yellowstone-Serie schneller auf die Bildschirme zurückgekehrt.



Yellowstone-Ableger Marshals startet nur wenige Monate nach Staffel 1 mit Staffel 2

Die erste Staffel von Marshals lief in Deutschland mit ihren 13 Folgen zwischen dem 2. März und dem 25. Mai 2026 bei Paramount+. Dass sie hierzulande nur einen Tag versetzt zur US-Ausstrahlung gesendet wird, behält die Rückkehr bei. Mit dem Start der 2. Season am heutigen 5. Oktober liegen nur 4 Monate und 10 Tage zwischen dem Finale von Staffel 1 und dem Auftakt von Staffel 2.

Von solchen kurzen Pausen können andere Serien desselben Westernuniversums nur träumen: Die kürzeste Wartezeit bei Yellowstone betrug zwischen den Staffeln 2 und 3 zehn Monate. Zwischen Teil 1 und 2 der geteilten 5. Staffel lagen sogar 22 Monate. Bei 1923 folgte die zweite Staffel exakt zwei Jahre nach der ersten. Das zweite diesjährige Seriensequel Dutton Ranch wird sich ebenfalls mehr Zeit lassen als Marshals und voraussichtlich 2027 mit Staffel 2 zurückkehren.

Was erwartet uns in Staffel 2 der Yellowstone-Serie Marshals?

Der Trailer zur 2. Staffel Marshals deutete bereits an, dass es in Staffel 2 genauso explosiv weitergeht wie in Staffel 1. Nach dem Cliffhanger im Marshals-Finale, der sich überraschend in der letzten Dutton Ranch-Folge wiederholte, wurde Kayce Duttons (Luke Grimes) Sohn Tate (Brecken Merrill) von seinem Feind Tom Weaver (Chris Mulkey) mitgenommen, der es auf das Dutton-Land von East Camp abgesehen hatte. Nun muss er sein entführtes Kind retten.

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Marshals:

Marshals: A Yellowstone Story - S02 Trailer (Deutsch) HD

Dass Kayces Team der US-Marshals vorerst außer Gefahr ist und die letzte Schießerei überlebt hat, zeigte schon der Trailer. Die nächste Bedrohung für Cal (Logan Marshall-Green), Miles (Tatanka Means), Belle (Arielle Kebbel) und Andrea (Ash Santos) wartet aber sicher schon hinterm nächsten Prärie-Busch.

Darüber hinaus wurde schon verkündet, dass eine Yellowstone-Figur in Staffel 2 zu Marshals stößt. Alle Ungeduldigen sollten sich allerdings darauf einstellen: In Folge 1 findet seine Ankunft noch nicht statt.

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