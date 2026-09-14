Das gab es in den USA noch nie: Spider-Man: Brand New Day soll in wenigen Stunden seinen größten Rekord brechen

Spider-Man: Brand New Day ist kurz davor, in den USA einen nie erreichten Meilenstein zu knacken. Der Film wird seine Erfolgssträhne an den Kinokassen dann mit seinem bisher größten Rekord fortsetzen.

Dass Spider-Man: Brand New Day ein Erfolg wird, dürfte niemanden überrascht haben, doch die Ausmaße des Erfolgs waren vorher keineswegs abzusehen. Laut The Numbers (Stand: 14. September) hat der Film jetzt weltweit 2,45 Milliarden US‑Dollar eingespielt und ist somit der dritterfolgreichste Film aller Zeiten. Doch auch in den USA stellt der Film in Kürze einen weiteren Rekord auf.

Spider-Man: Brand New Day knackt jetzt den Star Wars-Rekord

Wie Collider berichtet, steht Spider-Man: Brand New Day kurz davor, mit dem Einspielergebnis Star Wars 7: Das Erwachen der Macht auf dem sogenannten Domestic Market vorbeizuziehen – der Domestic Market umfasst die USA und Kanada. Star Wars 7 ist mit einem Ergebnis von 936 Millionen US-Dollar bisher der erfolgreichste Film aller Zeiten dort.

Doch laut aktueller Prognosen wird in nur wenigen Stunden der gerade mal eine Million US-Dollar von diesem Ergebnis entfernte Spider-Man diesen Rekord brechen und die neue Nummer 1.

Auf der Rangliste des weltweiten Einspielergebnisses wird sich vermutlich aber nichts mehr an Spider-Mans drittem Platz ändern, da er für die Top-Positionen doch ein wenig zu weit von den Spitzenhaltern Avengers 4: Endgame und Avatar - Aufbruch nach Pandora entfernt ist: Die laut Box Office Moj o knapp 250 Millionen Dollar Abstand zu James Camerons Sci-Fi-Epos sind im Rest seiner Laufzeit kaum zu überbrücken.

Avengers 4 und Avatar lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nachdem Endgame zu seinem Kinostart den Konkurrenten zunächst vom Thron gestoßen hatte, Avatar durch eine Wiederaufführung jedoch wieder an den Avengers vorbeizog. Marvel bringt Endgame jetzt abermals in einer neuen Fassung ins Kino, zu der es auch bereits einen Trailer gibt.

So könnte Endgame doch noch die weltweite Nummer 1 werden

Am 24. September startet mit Avengers: Endgame Extended eine verlängerte Fassung des spektakulären Finales der Infinity-Saga, welches das kommende Spektakel Avengers: Doomsday vorbereiten soll. Sollte die Fassung erfolgreich an den Kinokassen laufen, bestünde die Chance, Avatar erneut zu überholen.