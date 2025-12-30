"Das gab es nie zuvor": Große Marvel-Revolution in Avengers 5 von Loki-Darsteller Tom Hiddleston angedeutet

Zu Avengers 5 gibt es bisher nur wenige Story-Details. Loki-Darsteller Tom Hiddleston hat jetzt allerdings enthüllt, wie er auf das Drehbuch reagierte – und seine Reaktion spricht Bände.

Avengers 5 betritt MCU-Neuland, behauptet Tom Hiddleston

Avengers 5: Doomsday muss den Marvel-Karren aus dem Dreck ziehen. Das glauben zumindest diejenigen Fans, die sich in einer Ära vielbeschworener Superheldenmüdigkeit vom MCU enttäuscht zeigen. Aber wird der nächste Avengers-Film die Community wirklich überraschen können?

Der Dreh von Tom Hiddlestons Szenen für Avengers 5 ist laut eines GQ -Artikels bereits abgeschlossen. Im Gespräch erklärt er über die Story des MCU-Blockbusters:

Sie ist monumental. Der Kern der Geschichte ist absolut brillant und hat mich beim Lesen sehr überrascht. Das gab es nie zuvor.

Details enthüllt der Star nicht, aber seine verwunderte Begeisterung wird die Neugier vieler Fans wecken. Was könnte er mit dem großen Marvel-Novum meinen, das er andeutet?

Bisher ist lediglich bekannt, dass die Avengers in Teil 5 auf Doctor Doom (Robert Downey Jr.) treffen werden. Selbst Veteran Steve Rogers (Chris Evans) kehrt für diesen Zweck zurück, wie ein erster Teaser kürzlich zeigte.

Grundsätzlich soll Avengers 5 die Story von Avengers 6: Secret Wars vorbereiten, zu der es eine gleichnamige Comic-Vorlage gibt. In ihr kämpfen die Helden mitsamt den Fantastic Four, Spider-Man und den X-Men auf einer sogenannten "Battleworld" gegen diverse Schurken, unter anderem Doctor Doom und Ultron. Es steht zu erwarten, dass die kommenden MCU-Blockbuster diese Geschichte zumindest in Teilen adaptiert.

Wie Esquire vermutet, könnten Avengers 5 und 6 das ganze MCU-Multiversum dezimieren, bis nur eine Welt übrig ist – damit käme Marvel genau jenen Fans entgegen, die ihr einstmals geliebtes Superhelden-Franchise heute für aufgebläht und beliebig halten. Vielleicht ist es also das, was Tom Hiddleston andeutet: Das "monumentale" Ende des Multiversums als Ort und Idee.

Wann kommen Avengers 5 und 6 ins Kino?

Avengers 5 soll am 18. Dezember 2026 in die US-Kinos kommen. Avengers 6 folgt am 17. Dezember 2027. Offizielle deutsche Starttermine gibt es noch nicht.