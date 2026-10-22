Das gab es noch nie bei Netflix: Gefeierte Serie kehrt nach 6 Jahren (!) Pause mit Staffel 2 zurück

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet: Ein gefeierter Netflix-Geheimtipp aus dem Jahr 2020 kehrt diesen November überraschend mit einer 2. Staffel zurück. Moviepilot hat alle Infos für euch.

Serien, die jährlich mit neuen Staffeln zurückkehren, werden immer seltener. Vor allem im Streamingbereich und bei Netflix sind Pausen von zwei Jahren schon die Norm. Bei Blockbuster-Produktionen mit aufwändigen Effekten können auch schon mal drei Jahre vergehen, wie Fans des Mystery-Hits Stranger Things nur allzu gut wissen.

Wer dachte, die mehrjährigen Wartezeiten zwischen den Netflix-Ausflügen ins Upside Down seien zu lang gewesen, erlebt jetzt eine gewaltige Überraschung. Die Dramaserie Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul stellt nun einen neuen Netflix-Rekord auf und kehrt nach sechs Jahren mit Staffel 2 zurück.

Netflix-Geheimtipp kehrt mit Staffel 2 zurück: So lange mussten Serienfans noch nie warten

Im November 2020 wurde die von Filmemacher Berkun Oya erschaffene Dramaserie Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul bei Netflix veröffentlicht und entwickelte sich schnell zum Geheimtipp. Bei Moviepilot hält die Serie einen Community-Schnitt von sehr guten 7,3 Punkten. Bei IMDB kommt sie sogar auf einen überragenden Schnitt von 8,4 bei 33.000 Bewertungen.

Die Handlung von Bir Baskadir führt nach Istanbul und folgt den Geschichten mehrerer Menschen mit unterschiedlichsten sozialen Hintergründen, die durch die Erlebnisse einer Teilzeitreinigungskraft miteinander verbunden werden. In Staffel 2 wird dieser Querschnitt durch die türkische Gesellschaft laut der offiziellen Inhaltsbeschreibung beibehalten:



Im Alltagstrubel Istanbuls gehen verschiedene Menschen aneinander vorbei. Ohne es zu ahnen, prägen sie einander, bis sich ihre Wege im Therapiezimmer kreuzen.

Ist das noch eine klassische Staffel-Fortsetzung oder schon ein Revival? Diese Frage ist im Fall von Bir Baskadir durchaus berechtigt, denn noch nie in der Geschichte von Netflix ließ eine neue Season so lange auf sich warten. Der bisherige Rekord von fünf Jahren zwischen zwei Staffeln wurde jetzt von Bir Baskadir mit einer Pause von stolzen sechs Jahren gebrochen.

Die längsten Wartezeiten zwischen Netflix-Staffeln:

Bir Baskadir: 6 Jahre zwischen Staffel 1 (2020) und Staffel 2 (2026)



zwischen Staffel 1 (2020) und Staffel 2 (2026) Der Kastanienmann: 5 Jahre zwischen Staffel 1 (2021) und Staffel 2 (2026)

zwischen Staffel 1 (2021) und Staffel 2 (2026) Black Mirror: 4 Jahre zwischen Staffel 5 (2019) und Staffel 6 (2023)

zwischen Staffel 5 (2019) und Staffel 6 (2023) Master of None: 4 Jahre zwischen Staffel 2 (2017) und Staffel 3 (2021)

Schon im kommenden Jahr wird die Liste der längsten Netflix-Pausen direkt um zwei weitere Einträge erweitert. Die südkoreanische Zombieserie All Of Us Are Dead kehrt nach fünf Jahren mit Staffel 2 zurück. Genauso lange mussten sich auch Fans der 2022 veröffentlichten Thriller-Serie The Watcher gedulden, die erst 2027 in die 2. Staffel starten wird.

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Wann kommt Bir Baskadir Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel der Dramaserie Bir Başkadır wird am 12. November 2026 bei Netflix erscheinen – auf den Tag genau sechs Jahre nach Veröffentlichung der ersten Season. Im Gegensatz zur achtteiligen Auftaktrunde wird die Fortsetzung nur vier Folgen umfassen.