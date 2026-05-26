Das gab es noch nie: The Mandalorian and Grogu bricht eine fast 50-jährige Star Wars-Tradition

Vielen Fans ist es bei der ganzen Action vermutlich gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich bricht The Mandalorian and Grogu mit einer der ältesten Star Wars-Traditionen. Achtung, Spoiler!

Star Wars ist zurück im Kino und liefert mit The Mandalorian and Grogu ein kurzweiliges Weltraumabenteuer, das uns von Planet zu Planet führt und mit sehr viel Action aufwartet. Sei es die explosive AT-AT-Begegnung, der Gladiatorenkampf oder die Endschlacht im Königreich der Hutts: Hier wird 132 Minuten Sternenkrieg geboten.

Eine Sache fehlt aber, die seit 1977 jeder Star Wars-Kinofilm hatte: Lichtschwerter.

Star Wars-Tradition im Kino gebrochen: Keine Lichtschwerter in The Mandalorian and Grogu

Es ist vermutlich die ikonischste Waffe der Filmgeschichte und eines der definierenden Markenzeichen der Sternensaga: Mit ihren vibrierenden, in allen möglichen Farben leuchtenden Klingen machen Lichtschwerter einen entscheidenden Teil der Ästhetik von Star Wars aus. Der neue Film verzichtet nun aber komplett auf sie.

Nicht einmal das Darksaber, das in den Serien The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett kurzzeitig von Din Djarin geschwungen wurde, taucht in der Filmfortsetzung auf. Auch auf einen Cameo von Luke Skywalker oder Ahsoka Tano müssen wir verzichten, die theoretisch für etwas Lichtschwert-Action hätten sorgen können.

Genau durch solche Cameos wurden die mächtigen Jedi- bzw. Sith-Waffen bislang in die Anthologiefilme geschleust. In Rogue One: A Star Wars Story taucht im Finale Darth Vader auf und erweist sich mit seinem roten Lichtschwert als Albtraumgestalt. In Solo: A Star Wars Story aktiviert Maul in Hologrammform am Ende seine Doppelklinge.

Alle Star Wars-Kinofilme im Überblick:

Star Wars-Ausnahme: Nur die Ewok-Fernsehfilme sind ohne Lichtschwerter ausgekommen

Selbst im Star Wars Holiday Special von 1978 trägt Luke sein Lichtschwert zumindest am Gürtel. Die einzigen bislang Lichtschwert-freien Star Wars-Filme sind Ewoks – Karawane der Tapferen und Ewoks – Kampf um Endor – und die kamen nie ins Kino, sondern wurden genauso wie das Holiday Special fürs Fernsehen produziert.

Auf der großen Leinwand war Star Wars bislang aber fest mit Lichtschwertern und den dazugehörigen Kämpfen verbunden. In der Regel markieren sie die Action-Höhepunkte einer jeden Episode, sei es Luke vs. Vader, Anakin vs. Obi-Wan oder Rey vs. Kylo. The Mandalorian and Grogu bildet somit eine absolute Ausnahme.

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Wie es aussieht, bleibt das Leinwandabenteuer von Din und seinem Schützling vorerst der einzige Star Wars-Kinofilm ohne Lichtschwert. Denn für Starfighter, der im Mai 2027 startet, wurde bereits eine entsprechende Actionszene bestätigt.