Das gab es seit 8 Jahren nicht mehr bei Star Wars: Neue Ankündigung deutet Wendepunkt im Franchise an

Eine Erschütterung der Macht: Während in wenigen Tagen der nächste Star Wars-Film im Kino startet, wurde ein anderes Projekt der Sternensaga gerade nach hinten geschoben.

Nach langer Zeit des Wartens dürfen wir uns nächste Woche endlich über einen neuen Star Wars-Film im Kino freuen. The Mandalorian and Grogu erzählt das bisher größte Abenteuer der beiden Titelfiguren und beendet die lange Leinwandpause der Sternensaga. Ausgerechnet in dem Moment verzögert sich die nächste Serie.

Nachdem es letztes Jahr auf der Star Wars Celebration noch hieß, dass der Start von Ahsoka Staffel 2 irgendwann 2026 bei Disney+ stattfinden soll, wissen wir seit wenigen Stunden, dass die heiß erwartete Fortsetzung erst ein Jahr später eintrifft. Das hat Hauptdarstellerin Rosario Dawson bei den Disney-Upfronts verraten.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Obwohl bereits vor einem Jahr das erste Szenenbild veröffentlicht wurde, ist es in den vergangenen Monaten überraschend ruhig um Ahsoka Staffel 2 geworden. Jetzt steht zumindest der Startzeitraum fest: Wie die offizielle Star Wars-Seite zusammenfasst, geht die Serie Anfang 2027 weiter. Geplant sind erneut acht Episoden.

Bei ihrem Upfronts-Auftritt teast Dawson:

Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, all die Liebe zu sehen, die die Fans da draußen für Ahsoka und ihre Crew empfinden. Ich kann euch verraten, dass die Kämpfe in dieser Staffel noch größer und die Einsätze noch höher sind. Wir können es kaum erwarten, dass ihr das seht.

Zum ersten Mal seit 2018 haben wir somit ein Jahr ohne Star Wars-Realserie vor uns. Das ist ein durchaus interessanter Einschnitt in das Franchise, wenn wir bedenken, dass zuletzt vor allem die Live-Action-Produktionen bei Disney+ Star Wars bestimmten.

Die Veröffentlichung der Star Wars-Realserien im Überblick:

2019: The Mandalorian (Staffel 1)

The Mandalorian (Staffel 1) 2020: The Mandalorian (Staffel 2)

The Mandalorian (Staffel 2) 2021: Das Buch von Boba Fett

Das Buch von Boba Fett 2022: Obi-Wan Kenobi und Andor (Staffel 1)

Obi-Wan Kenobi und Andor (Staffel 1) 2023: The Mandalorian (Staffel 3) und Ahsoka (Staffel 1)

The Mandalorian (Staffel 3) und Ahsoka (Staffel 1) 2024: The Acolyte und Skeleton Crew

The Acolyte und Skeleton Crew 2025: Andor (Staffel 2)

Andor (Staffel 2) 2026: –

– 2027: Ahsoka (Staffel 2)

Ist die Ära der Star Wars-Realserien bei Disney+ vorbei?

Abseits von den Animationsserien steht nach Ahsoka Staffel 2 erstmal keine weitere Star Wars-Serie auf dem Plan für die nächsten Jahre. Damit ist aktuell völlig unklar, in welche Richtung sich das Franchise als Nächstes bei Disney+ bewegt. Vielleicht wird dieses Jahr auf der Disney-Fanveranstaltung D23 ein neuer Fahrplan vorgestellt.

Spätestens bei der Star Wars Celebration 2027 dürfte es konkrete Ankündigungen geben. Nicht zuletzt handelt es sich um eine ganz besondere Ausgabe des Events: Star Wars feiert seinen 50. Geburtstag. Neben einer Wiederaufführung von Krieg der Sterne erwartet uns nächstes Jahr im Mai auch der Kinostart von Starfighter.

Mehr Star Wars-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Damit liegt der Fokus von Star Wars aktuell wieder bei Filmen, die Menschen ins Kino locken – eine spannende Wende nach der intensiven Streaming-Ära der vergangenen Jahre. Dass die Realserien bei Disney+ verschwinden, ist allerdings unwahrscheinlich. Sie werden vermutlich aber in der Frequenz deutlich weniger.