Das gab's bei Bauer sucht Frau noch nie: Bisexuelle Landwirtin lädt Mann und Frau auf ihren Hof ein und überrumpelt beide total

In der 8. Staffel von Bauer sucht Frau International kam es direkt in der ersten Folge zu einem unangenehmen Moment: Ein Mann und eine Frau erfuhren erst in der Show, dass sie beide um dieselbe bisexuelle Bäuerin konkurrieren werden.

Bauer sucht Frau International ist endlich zurück im TV und entführt das Publikum an idyllische Schauplätze in aller Welt. Bäuerin Annette lebt in der Wildnis Kanadas und hat zwei Singles zu sich eingeladen. Am Flughafen treffen die beiden Teilnehmenden zum ersten Mal aufeinander und erleben dabei eine unerwartete Überraschung: Annette ist bisexuell und hat sowohl einen Mann als auch eine Frau für die Hofwoche auserkoren.

Premiere bei Bauer sucht Frau: Annette hat einen Mann und eine Frau zu sich auf den Hof eingeladen

Auch wenn sich Bauer sucht Frau als rustikale Datingshow präsentiert, zeigt sich das Kultformat zum Glück sehr weltoffen und bietet auch gleichgeschlechtlichen Paaren eine Chance zum Verlieben. So auch bei Landwirtin Annette, die seit 2006 ein Singledasein fristet und ihrer Einsamkeit endlich ein Ende setzen möchte. Ob sie ihr Herz an einen Mann oder eine Frau verschenkt, ist ihr total egal – Hauptsache, der oder die Liebste hat Lust auf ein wildes Leben in der kanadischen Einöde.

Als Kandidat Silvio (57) und Kandidatin Andrea (57) am kanadischen Flughafen dann aber zum ersten Mal aufeinandertreffen, staunen sie nicht schlecht: Sie erfahren erst bei ihrer Ankunft in Kanada, dass Annette sowohl einen Mann als auch eine Frau zu sich eingeladen hat. Besonders Kandidat Silvio entgleisen die Gesichtszüge, als er von dieser Nachricht überrumpelt wird.

"Muss ich erstmal sacken lassen": So reagieren die Kandidat:innen auf den Schock

Nachdem der erste Schock überwunden ist, lockert sich jedoch die Stimmung und die beiden bemühen sich sichtlich darum, das Gegenüber respektvoll zu begrüßen. Im Einzelinterview gibt Silvio trotzdem zu, dass er diese Wendung nicht kommen sah: "Eigentlich hätte ich eher gerechnet mit nem Herren mittleren Alters." Auch Andrea ist überrumpelt: "Ich muss erstmal sacken lassen, dass Annette sich auch einen Mann rausgesucht hat." Begeistert scheint sie nicht, aber sie nimmt ihr Schicksal erhobenen Hauptes an: "Ja, es ist okay ... ganz okay."

Annette scheint auf ihrem Hof dann aber auf Wolke 7 zu schweben, denn ihr gefallen beide Kandidat:innen ausgesprochen gut. Sie lädt die beiden zu einem ausgelassenen Grillabend ein und scherzt sogar, dass sie sich eine Zukunft zu dritt vorstellen könnte, was aber vor allem Kandidatin Andrea vehement für sich ablehnt. Wie es mit den dreien weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.

Bauer sucht Frau International läuft immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer bei RTL+ streamt, hat je eine Folge Vorsprung.