Das geheimnisvollste Steven Spielberg-Projekt: Neue Infos zum Sci-Fi-Film Disclosure Day lassen Spannung ins Unermessliche steigen

In zwei Monaten startet mit Steven Spielbergs Disclosure Day der vielleicht aufregendste Science-Fiction-Film des Jahres. Jetzt wurden spannende Details zu dem Projekt enthüllt.

Einer der besten Regisseure aller Zeiten bringt im Juni endlich einen neuen Film ins Kino. Mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit widmet sich Steven Spielberg nach Unheimliche Begegnung der dritten Art und Krieg der Welten mal wieder einer Art Alien-Invasion. Neben veröffentlichten Trailern kommt die Story des neuen Films trotzdem noch sehr geheimnisvoll und mysteriös daher – und das soll bis zum Release wohl genau so bleiben.

Auf der aktuell stattfindenden CinemaCon in Las Vegas wurden längere Szenen aus Disclosure Day gezeigt. Spielberg selbst enthüllte bei der Gelegenheit eine Info, die das Projekt nochmal aufregender macht.

Neue Szenenbeschreibungen zu Spielbergs Sci-Fi-Film Disclosure Day mit Action und Alien

Bis jetzt ist nur klar, dass im neuen Spielberg-Blockbuster eine Fernsehmeteorologin (Emily Blunt) während eines TV-Auftritts von einem unerklärlichen Phänomen ergriffen wird und eine fremde Sprache spricht. Dabei schaltet sich ein Aktivist (Josh O'Connor) ein, der der Welt bislang unerklärte Erkenntnisse mitteilen will.

Auf der CinemaCon 2026 wurden längere Szenen aus Disclosure Day gezeigt, die unter anderem DiscussingFilm beschreibt. Neben der Sequenz mit Blunt, die schon im Trailer kurz zu sehen ist, wurde gezeigt, dass sich Blunts Figur auf die Suche nach O'Connors Charakter begibt und beide offensichtlich seit ihrer Kindheit miteinander verbunden zu sein scheinen. Beide können die rätselhafte Sprache aus dem All verstehen.

Schaut hier noch den Trailer zu Spielbergs Disclosure Day:

Disclosure Day - Trailer (Deutsch) HD

Neben einer längeren Verfolgungsjagd mit Autos soll außerdem die Rolle von Colin Firth (Stolz und Vorurteil) als Regierungsagent der Bösewicht in Disclosure Day sein, während Colman Domingo (Sing Sing) einen Arzt spielt, der das Anliegen von Blunts und O'Connors Figuren unterstützt. Das gezeigte Material auf der CinemaCon soll mit einer Szene beendet worden sein, in der Blunts Protagonistin auf einem Tisch liegt und sich ein Reh vor ihr in ein komplett graues Alien verwandelt.



Laut Deadline sprach Spielberg in einem Q&A mit Domingo darüber, dass ihn vor allem die Idee interplanetaren Lebens mehr denn je interessieren würde und Menschen über Vorgänge im Weltraum weitaus besser Bescheid wüssten als noch vor 50 Jahren.

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Steven Spielberg verrät: 3. Akt seines neuen Sci-Fi-Films bleibt vorab unter Verschluss

Wie Bloody Disgusting berichtet, verriet der Regisseur auf der CinemaCon noch ein spannendes Detail. Keine einzige Szene aus dem gesamten 3. Akt von Disclosure Day soll Teil des Marketings sein. Spielberg wird sich für das letzte Drittel oder große Finale des Sci-Fi-Films vermutlich eine große Überraschung oder inhaltlich ganz andere Richtung ausgedacht haben, die besonders spektakulär ausfallen dürfte.

Ab dem 10. Juni könnt ihr euch von Spielbergs neuem Blockbuster selbst ein Bild machen. Dann startet Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit in den deutschen Kinos.