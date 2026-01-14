Das geht nur bei Avatar: 10 Jahre (!) müssen Sci-Fi-Fans auf diesen Mega-Star warten und das steckt dahinter

Viele Fans hatten schon damit gerechnet, dass sie in Avatar: Fire and Ash einen Auftritt hat. Nun stellt sich heraus, dass wir noch länger warten müssen, bis Michelle Yeoh in der Sci-Fi-Reihe auftaucht.

Avatar: Fire and Ash wartet mit zwei namhaften Neuzugängen auf: Zuerst wäre da Harry Potter-Star David Thewlis, der in der Sci-Fi-Fortsetzung als Anführer der Wind Traders vorbeischaut. Noch wichtiger ist die von Oona Chaplin verkörperte Varang: Sie führt die Ash People an und erweist sich als wichtige Verbündete von Quaritch.



Aber Moment, das war doch noch nicht alles, oder? Sollte nicht auch Michelle Yeoh in dem neuen Avatar-Film mitspielen? Nicht zuletzt berichteten etablierte Branchenblätter wie der Hollywood Reporter bereits 2019 (!) von ihrem Casting. Angeblich wurden sogar schon einzelne Szenen mit Yeoh gedreht. Was ist hier passiert?

Regisseur James Cameron klärt die Sache auf.

Avatar-Besetzung: Michelle Yeoh taucht erst in Teil 4 und 5 als eine Na'vi namens Palakpuelat auf

In einem Interview mit TVBS News Japan (via Reddit ) kam der kreative Kopf hinter dem Avatar-Universum auf die Frage nach Yeohs Casting zu sprechen und vertröstete Fans auf den nächsten Teil der Sci-Fi-Saga:

Michelle Yeoh wird definitiv in Avatar 4 mitspielen – wenn wir den machen. Die Filmindustrie befindet sich derzeit in einer Krise und Avatar 3 hat viel Geld gekostet. Wir müssen erfolgreich sein, um weitermachen zu können. Wir müssen nicht nur erfolgreich sein, sondern auch einen Weg finden, Avatar 4 kostengünstiger zu produzieren, um weitermachen zu können.

Darüber hinaus enthüllt er:

Michelle wird in Avatar 4 und Avatar 5 mitspielen. Sie wird eine Performance-Capture-Figur spielen. Der Name ihrer Figur ist Palakpuelat, und sie ist eine Na'vi.

Cameron spricht hier einen spannenden Punkt an, der bei dem offensichtlichen Erfolg der Avatar-Filme oft vergessen wird: Sie sind extrem aufwendig zu produzieren. Um die 400 Millionen US-Dollar soll die Produktion des dritten Teils verschlungen haben. Damit zählt Avatar: Fire and Ash zu den teuersten Filmen überhaupt.

Sci-Fi-Blockbuster wie Avatar 3 sind extrem teuer und müssen daher unfassbar viel einspielen

Nur die wenigsten Blockbuster können solch enorme Budgets rechtfertigen. Das liegt daran, dass die Einnahmen nicht direkt ans Studio gehen. Sie müssen mit den Kinos geteilt werden – und zusätzlich zum Budget gilt es, die Marketingkosten einzurechnen, die sich ebenfalls im dreistelligen Millionenbereich befinden können.

Die Faustregel lautet: So ein Film muss das Zwei- bis Dreifache seines Budgets einspielen, um erfolgreich zu sein.

Avatar: Fire and Ash hat sich bisher dennoch als starkes Zugpferd an den Kinokassen erwiesen. Auch wenn derzeit fraglich ist, ob der Film wie die beiden Vorgänger die Zwei-Milliarden-Marke erreicht, hat er bislang 1,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Die Chancen für Avatar 4 und Avatar 5 bestehen somit definitiv.

Mehr zu Avatar: Fire and Ash:

Disney hat sich sogar schon zwei Starttermine gesichert. Teil 4 soll im Dezember 2029 seine Premiere feiern, Teil 5 zwei Jahre später im Dezember 2031. Ob das wirklich so passiert, ist fraglich. Immerhin wurden auch die Starts von Teil 2 und 3 so oft nach hinten geschoben, dass Fans fast den Glauben an die Filme verloren haben.