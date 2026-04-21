"Das Gesicht werdet ihr nicht vergessen": Erster Blick auf DC-Horrorfigur enthüllt – aber er versteckt das Wichtigste

James Gunns frisch gestartetes DC-Universe soll bereits dieses Jahr eine gänzlich neue Richtung einschlagen, in Form eines Horrorfilms. Jetzt gibt es endlich ein erstes offizielles Bild zu dem Film.

Mit James Gunns Superman hat im vergangenen Sommer sein neues DC-Universe (DCU) so richtig Fahrt aufgenommen. Diesen Sommer geht es direkt mit Supergirl weiter, die bereits im Finale von Superman angekündigt wurde. Ihr Solo-Film hat jetzt auch einen neuen Trailer bekommen. Doch neben Supergirl soll später im Jahr auch noch Clayface starten, der als Horrorfilm das DCU in eine vollkommen neue Richtung lenken könnte.

Erstes Bild zu DC-Horror Clayface wurde veröffentlicht

Clayface ist ein ikonischer Gestaltwandler aus den DC-Comics und der kommende Film wird seine Entstehungsgeschichte erzählen. Zielgruppe ist jedoch nicht die ganze Familie, sondern dank heftiger Body-Horror-Elemente eher richtige Schocker-Fans. Mit James Watkins hat man sich hierfür einen geeigneten Regisseur engagiert, da seine vorherigen Filme Eden Lake und das Speak No Evil-Remake nicht gerade für ihre Zimperlichkeit bekannt sind.

Wie Comic Book Movie berichtet, wurde auf der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas der erste Trailer vorgestellt, der bereits einen düsteren und unheimlichen Trip versprach.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Gerüchten zufolge soll der Trailer noch diese Woche, genauer gesagt am Mittwoch, dem 22. April, online veröffentlicht werden. Diese Angaben wurden jedoch nicht offiziell bestätigt. Mittlerweile gab es jedoch ein erstes Foto, auf dem man einen Blick auf den Hauptdarsteller Tom Rhys Harries (White Lines) erhaschen kann. "Das Gesicht werdet ihr nicht vergessen", heißt es dort. Seine verwandelte Form bleibt uns jedoch noch vorenthalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Clayface ins Kino?

Allzu lange müssen Fans sich auch nicht mehr auf den ersten DC-Horrorfilm gedulden, denn bereits am 22. Oktober soll Clayface hierzulande in den Kinos starten.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.