Das gewaltigste Fantasy-Finale des Jahres soll weitergehen: Wicked 3 ist gerade extrem konkret geworden

Im Kino läuft gerade das epische Finale der Wicked-Saga. Auch wenn Teil 2 die Geschichte des Musicals abschließt, wurden jetzt Pläne für eine Fortsetzung des Fantasy-Universums aufgeworfen.

Mit Wicked: Teil 2 ist letzte Woche der große Abschluss der Fantasy-Geschichte aus dem magischen Reich von Oz im Kino gestartet. Gut ein Jahr mussten Fans nach Wicked auf das Finale warten, das die dramatische Geschichte von Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) abschließt.

Direkt am ersten Wochenende hat Wicked: Teil 2 einen sensationellen Start hingelegt und gleich zwei Rekorde gebrochen. Der finanzielle Erfolg des Fantasy-Spektakels legt nahe, dass das Wicked-Universum vielleicht doch noch nicht am Ende angekommen ist. Ein neuer Bericht bestätigt diese Vermutung.

Marketing-Chef hinter Wicked teast Zukunft des Fantasy-Universums

In einem neuen Artikel blickt Vulture hinter den aktuellen Erfolg des Wicked-Sequels. In dem Bericht wird auch kurz ein Statement des Marketing-Chefs von Universal Pictures erwähnt, das als Studio hinter den Wicked-Filmen steht. Michael Moses sagt zur Zukunft von Wicked nach Teil 2 Folgendes:

Aufgrund des Erfolgs von Wicked und der großen Fangemeinde fühlen wir uns fast verpflichtet, herauszufinden, wie wir in diesem Universum weitermachen können. Haben wir die Lösung schon gefunden? Nein. Aber es gibt bereits Ansätze.

Mit einem Budget von gut 150 Millionen Dollar hat Wicked: Teil 2 weltweit jetzt schon 225 Millionen eingespielt. Nach wenigen Tagen ist das Fantasy-Sequel also jetzt schon auf dem besten Weg zum absoluten Mega-Erfolg. Da ist es nicht überraschend, dass das Studio die beliebte Marke nicht schon wieder aufgeben will.

Die Wicked-Saga könnte mit anderen Figuren des Fantasy-Universums weitergehen

Wicked: Teil 2 beendet die Story aus dem beliebten, knapp dreistündigen Musical, das als Vorlage für den Kino-Zweiteiler von Jon M. Chu dient. Die große Welt, die aus Der Zauberer von Oz stammt, bietet trotzdem genug Stoff für weitere Geschichten aus dem Fantasy-Universum.

Hauptdarstellerin Ariana Grande sprach in einem Instagram-Clip im Rahmen der Wicked: Teil 2-Pressetour schon darüber, dass das Finale nicht den endgültigen Abschied markieren muss. Als Wicked 3-Bestätigung will sie dieses Statement aber nicht verstanden wissen.

Auch wenn die Saga rund um Elphaba und Glinda beendet bleiben dürfte, könnte sich ein zukünftiger Wicked-Film um andere Figuren drehen. Fiyero-Darsteller Jonathan Bailey sprach in einem Esquire -Interview ebenfalls über diesen Ansatz:

Ich meine, die Welt ist so unglaublich. Wer weiß? Ich meine, alle Charaktere haben Potenzial …

An einer konkreten Idee wird zurzeit anscheinend schon gefeilt. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.