Das gibt es selten: Deutscher Amazon-Hit schießt auf Platz 1 der weltweiten Charts

Die 7. Staffel des Amazon Prime-Hits LOL hat einen weiteren durchschlagenden Erfolg gefeiert. Mit dem Finale konnte sich die deutsche Show letzte Woche weltweit gegen Konkurrenz durchsetzen.

Seit Jahren gehört LOL: Last One Laughing zu den erfolgreichsten deutschen Amazon Prime-Serien. Wie beliebt die Show mit Host Michael "Bully" Herbig wirklich ist, hat eine aktuelle Verkündung nochmal bewiesen. Mit dem Finale der aktuellen 7. Staffel, das letzte Woche als Doppelfolge veröffentlicht wurde, konnte sich LOL locker mit der internationalen Konkurrenz messen.

LOL Staffel 7 siegt bei Amazon Prime bei den nicht-englischsprachigen Original-Serien

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, die Moviepilot vorliegt, war LOL Staffel 7 vergangene Woche (25.–31. Mai 2026) die erfolgreichste nicht-englischsprachige Prime-Serie in den weltweiten Charts:

1. LOL: Last One Laughing (Deutschland)

5. The 50 (Italien)

7. Matka King (Indien)

8. Exam (Indien)

9. LOL: Last One Laughing (Frankreich)

10. The Bachelorette Japan (Japan)

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Das ist aber noch nicht alles, denn trotz internationaler neuer Konkurrenz wie die neue Spider-Man-Serie mit Nicolas Cage Spider-Noir konnte sich LOL: Last One Laughing letzte Woche auch zwischen den englischsprachigen Serien international behaupten:

Kommt LOL Staffel 8?

Nach dem Ende der aktuellen Season wurde LOL Staffel 8 bis jetzt nicht offiziell angekündigt. Bei dem überragenden Erfolg der Show dürfte die Bestellung neuer Folgen aber nur eine Frage der Zeit sein. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

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