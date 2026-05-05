Das gibt es selten: Deutscher Film hat gerade Netflix und (!) Amazon Prime erobert

In den Netflix- und Amazon Prime-Charts sorgt gerade ein deutscher Film für Aufsehen, der auf der Jugend eines Mega-Stars basiert. Herausgekommen ist absolut mitreißende Unterhaltung.

Als eine Hälfte des Podcasts Gemischtes Hack und angesagter Stand-up-Comedian zählt Felix Lobrecht zu den größten Stars Deutschlands. Daneben ist er auch unter die Schriftsteller gegangen und hat mit dem autobiografisch gefärbten Roman Sonne und Beton von 2017 seine Jugend im Berliner Ortsteil Gropiusstadt verarbeitet.

2023 ist mit dem gleichnamigen Film eine Adaption von Lobrechts Buch gestartet, die über eine Million Kinotickets verkaufen konnte. Gerade streamt Sonne und Beton bei Netflix und Amazon Prime im Abo, wo der Hit jetzt jeweils auf Platz 2 und 10 der Film-Top-10 steht.

Neu in den Netflix- und Prime-Charts: Darum geht es in Sonne und Beton

Im Mittelpunkt von Sonne und Beton stehen die vier Jungs Lukas (Levy Rico Arcos), Julius (Vincent Wiemer), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Sanchez (Aaron Maldonado Morales) aus Berlin-Neukölln. Im Jahr 2003 wollen sie während der Hitzewelle im Sommer Gras von ihrem letzten Geld kaufen. Dabei geraten sie jedoch zwischen die Fronten verfeindeter Dealer. Schließlich müssen sie Geld auftreiben, um Schutzgeld zu bezahlen, und wollen dafür die neuen Computer aus der Schule klauen und verkaufen.



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Neben dem kommerziellen Erfolg kommt der Film von Er ist wieder da-Regisseur David Wnendt bei der Moviepilot-Community auf einen starken Schnitt von 7,1 von 10 Punkten bei knapp 900 Bewertungen. Damit zählt Sonne und Beton definitiv zu den stärksten deutschen Filmen der letzten Jahre.

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix aus (Stand: 5. Mai 2026):

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.