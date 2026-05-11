Das gibt es selten: Netflix-Hit ist schon über ein Jahr alt und hat jetzt erneut einen Rekord gebrochen

Die Netflix-Miniserie Adolescence sorgte 2025 nicht nur für allerlei Gesprächsstoff, sondern brach auch Rekorde. Nun auch noch beim Verleih der britischen TV-Oscars.

Adolescence erschien im letzten Jahr wie aus dem Nichts auf Netflix und erregte international Aufsehen mit seiner in Echtzeit erzählten Story über einen Teenager (Owen Cooper), der von der sogenannten Manosphere radikalisiert eine Mitschülerin ermordet. Auf Netflix steht die Miniserie von Jack Thorne und Stephen Graham in der Top 5 der meistgestreamten Original-Formate, aber auch bei den Award-Zeremonien konnte sie ordentlich abräumen.

Während der Emmys räumte Adolescence acht Preise ab, bei den letzten Golden Globes brach die Serie sogar zwei Rekorde – und ein Jahr später schreibt das vierteilige Format jetzt erneut während der BAFTAs Geschichte.

Netflix-Hitserie Adolescence bricht BAFTA-Rekord mit 4 Preisen

Bei den am letzten Wochenende verliehenen British Academy Film Awards gingen laut der BBC vier Preise an die britische Produktion Adolescence – so viele wie noch nie in einem Jahr an eine Serie. Sie gewann den BAFTA für die beste Miniserie, während der Preis für den besten Hauptdarsteller an Stephen Graham ging. Awards für die besten Nebendarsteller:innen erhielten Christine Tremarco und Owen Cooper, der mit 16 Jahren zur jüngsten jemals ausgezeichneten Person in der Kategorie wurde.

Mit den vier BAFTAs übertraf Adolescence gefeierte UK-Serien wie Killing Eve oder Happy Valley, die mit jeweils drei Preisen nach Hause gingen.

Der junge Überflieger Cooper war seit seinem Erfolg mit Adolescence mittlerweile auch in seinem ersten Film zu sehen. In der Brontë-Verfilmung Wuthering Heights - Sturmhöhe von Emerald Fennell trat er dieses Jahr als junger Heatcliff auf, dessen erwachsene Version Jacob Elordi darstellte. Kommendes Jahr spielt er darüber hinaus im US-Historiendrama Cry to Heaven von Tom Ford mit, das auf einem Roman von Vampirautorin Anne Rice basiert.

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