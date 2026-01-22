Das gibt es selten: Neue Amazon-Serie wurde schon um Staffel 2 verlängert, bevor sie überhaupt gestartet ist

Amazon bringt schon bald eine Prequel-Serie zu einer Kultfilmreihe auf die eigene Streaming-Plattform. Überraschenderweise wurde bereits jetzt eine zweite Staffel angekündigt.

Immer häufiger wird das Format der Serie dafür verwendet, um Geschichten aus beliebten Filmen fortzusetzen oder deren Vorgeschichte zu erzählen. Bekannte Beispiele der jüngeren Vergangenheit waren das ES-Prequel ES: Welcome to Derry, Dune: Prophecy oder The Penguin. Es ist eher selten, dass eine Komödie eine Prequel-Serie bekommt, und es ist noch seltener der Fall, dass diese bereits vor der Veröffentlichung verlängert wird. Doch genau so kam es jetzt bei der Vorgeschichte zu Natürlich blond!.

Natürlich blond!-Prequel-Serie wurde bereits jetzt verlängert

In der Serie Elle wird die Geschichte vor der Harvard-Karriere von Elle Woods erzählt und begleitet sie durch ihre Highschool-Jahre. Die titelgebende Rolle der Elle wird Lexi Minetree übernehmen. Die beiden Showrunnerinnen sind Laura Kittrell und Caroline Dries. Die ersten beiden Folgen wird der Pitch Perfect-Regisseur Jason Moore inszenieren. Auch Reese Witherspoon, die ursprüngliche Elle Woods, ist als Executive Producer mit an Bord.

Wie Deadline berichtet, hat sich Witherspoon in einem Interview nun auf eine zweite Staffel gefreut und diese bereits Monate vor der Veröffentlichung der ersten Staffel bestätigt: "Ich kann es kaum erwarten, die erste Staffel mit der Welt zu teilen und mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel zu beginnen!".

Wann und wo kann man Elle sehen?

Elle wird von Amazon produziert und wird ab dem 1. Juli 2026 auf der hauseigenen Streaming-Plattform Prime Video verfügbar sein. Für gewöhnlich warten die Produzenten auf die Rezeption der ersten Staffel, ehe eine Serie verlängert wird. Umso erstaunlicher ist es, dass dies bei Elle jetzt ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung geschah. Ebenfalls bei Amazon Prime läuft derzeit eine neue Thriller-Serie mit einem Game of Thrones-Star.

