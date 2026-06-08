Das gibt es selten: Neuer Film ist ein weltweites Phänomen

Der neue Horror-Hype Backrooms ist immer noch nicht in Deutschland gestartet, aber gilt jetzt schon als globale Sensation. Für die Produktionsschmiede A24 hat der Film einen Mega-Rekord aufgestellt.

An den internationalen Kinokassen liefern sich zwei neue Horror-Hypes aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sowohl der Low-Budget-Schocker Obsession – Du sollst mich lieben als auch die Creepypasta-Verfilmung Backrooms treiben ein Massenpublikum ins Kino und lassen große Hollywood-Blockbuster wie The Mandalorian and Grogu weit hinter sich, was das Verhältnis von Budget zu Box Office angeht. In Deutschland müssen sich gespannte Horror-Fans noch immer auf den Start beider Filme gedulden.

Über das vergangene Wochenende hat Backrooms jetzt noch einen Rekord geknackt, der für die verantwortliche Produktionsschmiede A24 einen Meilenstein bedeutet.

Horror-Phänomen Backrooms ist jetzt der weltweit erfolgreichste A24-Film aller Zeiten

Mit einem Budget von zehn Millionen Dollar hat das Spielfilmdebüt des 20-jährigen YouTubers Kane Parsons laut Deadline weltweit jetzt schon etwas über 212 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist Backrooms nicht nur ein finanzieller Mega-Hit, sondern auch der global erfolgreichste A24-Film aller Zeiten. Zuvor wurde dieser Rekord von Marty Supreme mit Timothée Chalamet gehalten, der auf ein weltweites Box-Office-Ergebnis von 191 Millionen Dollar kommt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

In Parsons Langfilm, der auf seiner eigenen Webserie The Backrooms basiert, stößt Clark (Chiwetel Ejiofor) in dem Möbelhaus, in dem er frustriert seinem Job nachgeht, auf eine seltsame Wand. Als er mühelos durch sie hindurchschreitet, entdeckt er bizarre Räume, von denen er schließlich seiner Psychiaterin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) erzählt. Nachdem Clark verschwunden ist, muss Mary selbst hinter die alptraumhaften Geheimnisse der Räumlichkeiten kommen.

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Wann startet Backrooms in Deutschland im Kino?

Ab dem 18. Juni 2026 könnt ihr euch selbst von dem neuen Horror-Hype überzeugen. Dann läuft Backrooms auch hierzulande endlich in den Kinos. Eine Woche später, am 25. Juni 2026, folgt mit Obsession – Du sollst mich lieben dann der deutsche Start des zweiten großen Horror-Hypes 2026.

Falls ihr euch vor Backrooms schon mal einen Eindruck von dem viralen Phänomen verschaffen wollt, dann könnt ihr die Found-Footage-Webserie The Backrooms des Regisseurs gratis auf YouTube streamen.