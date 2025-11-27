Das gibt es selten: Sci-Fi-Highlight von Netflix kommt fürs Heimkino in den Handel

Kommt etwas auf Netflix heraus, haben Sammler:innen von Blu-rays und DVDs meist das Nachsehen. Nicht so beim Sci-Fi-Highlight Frankenstein von Guillermo del Toro.

Ihr seid Fan einer Netflix-Serie oder von einem Netflix-Film und wollt euch den Titel als Blu-ray oder DVD ins Heimkinoregal stellen? Tja, Pech gehabt. Also meistens. Denn exklusive Streaming-Titel bleiben oft dort, wo sie herauskamen: im Stream eben. Anders soll das jetzt bei Guillermo del Toros Neuverfilmung von Frankenstein sein.

Die frohe Botschaft brachte der Regisseur nun ganz Beiläufig unters Volk und kündigte damit sogar noch ein besonderes Extra für die heimische Version an.

Guillermo del Toro bestätigt Heimkino-Release von Sci-Fi-Highlight Frankenstein jenseits von Netflix

Als ein Frankenstein-Fan ein Presseheft oder Büchlein zum Film in die Hände bekam, war darin offenbar von einer gelöschten Szene die Rede. Elizabeth (Mia Goth) soll darin in einem klösterlichen Setting zu sehen sein. In den sozialen Medien schrieb der Fan: "Ich würde liebend gern die gelöschte Klosterszene in Frankenstein sehen, die Kostümdesigns sind atemberaubend."

Guillermo del Toro ließ es sich nicht nehmen, persönlich darauf zu antworten:

Es wird Teil der physischen Medienveröffentlichung sein.

Für Fans von Frankenstein und physischen Medien ein doppelter Gewinn: Zum einen Bestätigung, dass es Blu-rays und DVDs vom Film geben wird, zum anderen ein Einblick in eines der erwartbaren Extras.

Wusstet ihr übrigens, dass Mia Goth heimlich zwei Rollen in Frankenstein spielte?

Frankenstein: Neuverfilmung eines Literaturklassikers

Mary Shelleys wegweisender Science-Fiction-Roman Frankenstein oder Der moderne Prometheus wurde schon mehrfach verfilmt. Am prominentesten wohl 1931 mit Boris Karloff als Kreatur. Für seine moderne Version besetzte Del Toro Oscar Isaac (Ex Machina) als Wissenschaftler Victor Frankenstein und Jacob Elordi (Euphoria) als Kreatur, die mit ihrer Existenz ringt. Dabei nahm sich der Filmemacher einige Freiheiten, blieb aber bis auf fünf große Unterschiede relativ nah an der Vorlage.



Der Film ging nach einem sehr kurzen Kino-Release am 7. November 2025 bei Netflix online. Ein Datum für die Heimkinoveröffentlichung gibt es noch nicht.