Das gibt es so gut wie nie: Neuer Film hat mehr als das 100-Fache seines Budgets eingespielt – und das in weniger als zwei Wochen

Dieses Jahr konnten schon einige beachtliche Box-Office-Erfolge gefeiert werden. Die vielleicht größte Sensation legt nun der Horrorfilm eines Regisseurs aus der YouTube-Ecke hin.

Selbst wenn ein Film Hunderte Millionen einspielt, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich erfolgreich ist. Nicht zuletzt verschlingen Produktion und Marketing oft stattliche Summen, sodass es für Studios schwer wird, schwarze Zahlen zu schreiben. Die profitabelsten Filme sind manchmal deutlich kleiner angelegt.

Gerade aus dem Horror-Bereich stammen einige verblüffende Beispiele in dieser Hinsicht, etwa Blair Witch Project und Paranormal Activity, die mit minimalen Budgets unglaubliche Summen in die Kinokassen spülen konnten. Der jüngste Film in dieser Reihe ist Obsession – Du sollst mich lieben, der sich gerade in einen Mega-Hit verwandelt.

Horror-Sensation: Obsession sorgt für Furore in Hollywood

Obsession ist vor zehn Tagen in den USA gestartet und hat jetzt schon mehr als das 100-Fache seines Budgets eingespielt. Gekostet hat der schwarzhumorige Horrorfilm 750.000 US-Dollar. Aktuell wird er mit einem Einspielergebnis von rund 80 Millionen US-Dollar bei Box Office Mojo gelistet – ein absoluter Überraschungserfolg.

Das zweite Wochenende lief sogar noch besser als das erste, wie Blumhouse-Chef Jason Blum auf X (ehemals Twitter) in einem Post anmerkt.

Obsession ist der EINZIGE Horrorfilm, der landesweit in den Kinos lief und am zweiten Wochenende in diesem Ausmaß zulegen konnte – 22,4 Millionen US-Dollar, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Startwochenende. So etwas kommt im Horrorgenre sonst nicht vor. Ein großes Dankeschön an Focus Features, Blumhouse-Atomic Monster und Divide/Conquer, die sich von Anfang an für diesen Film eingesetzt haben.

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Was den Erfolg noch beeindruckender macht: Obsession ist das Leinwanddebüt eines Nachwuchsregisseurs aus dem YouTube-Kosmos. Curry Barker hat bislang vor allem kurze und mittellange Filme gedreht, die online veröffentlicht wurden. In der Kinowelt war er bislang kein großer Name. Dafür geht seine Karriere jetzt umso steiler.

Sein nächster Film, Anything But Ghosts, ist bereits abgedreht und soll 2027 erscheinen – mit Hollywood-Stars wie Aaron Paul (Breaking Bad) und Bryce Dallas Howard (Jurassic World) in den Hauptrollen. Darüber hinaus legt er mit Texas Chainsaw Massacre eine der ikonischsten Horror-Reihen überhaupt neu auf.

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Wann startet Obsession in Deutschland im Kino?

Während der Film seit knapp zwei Wochen in den USA durch die Decke geht, müssen wir uns hierzulande noch ein bisschen gedulden. Obsession – Du sollst mich lieben startet erst am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.