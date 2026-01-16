Das größte Game of Thrones-Ereignis überhaupt soll als Epos wie Dune verfilmt werden: Es spielt 300 Jahre vor Jon Snow & Co.

Ein weiteres geplantes Game of Thrones-Kapitel, das 300 Jahre in die Vergangenheit reisen soll, klingt episch. Es beleuchtet die kriegerischen Targaryen-Anfänge in Westeros: Aegons Eroberung.

Nach dem Serienerfolg von Game of Thrones wächst das von Autor George R.R. Martin erschaffene Universum von Westeros stetig weiter. Nach dem Prequel House of the Dragon startet nächsten Montag die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms als hinreißendes Abenteuer.



Zugleich ist die Fantasy-Welt von Game of Thrones aber mittlerweile auch dafür bekannt, viele Ideen für Zusatzgeschichten zu haben, die dann doch nicht alle umgesetzt werden. Nach der abgesetzten Naomi Watts-GoT-Serie wurde das Seasnake-Abenteuer Game of Thrones: Ten Thousand Ships aus Kostengründen zur Animationserie umgemodelt. Derweil scheint die Jon Snow-Sequel-Serie gestorben zu sein. Wie sieht also die Zukunft der Westeros-Unterhaltung aus? Trotzdem episch, wenn der Plan funktioniert, der nun zu den Anfängen der Targaryen-Herrschaft im Raum steht.

Aegon's Conquest: Game of Thrones-Vorgeschichte soll verraten, wie alles begann

Der Hollywood Reporter sprach unlängst mit George R.R. Martin über seine 1000 Game of Thrones-Ideen für Nachfolgeprojekte. Der Autor ist bei A Knight of the Seven Kingdoms als Co-Serienschöpfer an Bord, hat aber auch überall sonst seine Finger im Spiel. Eine Idee, über die bislang noch nicht berichtet wurde, ist die geplante Verfilmung von Aegons Eroberung – auch wenn unklar ist, ob sie als HBO-Dramaserie oder doch mit der Hilfe von Studio Warner Bros. als "monumentaler Spielfilm in der Größenordnung von Dune" kommen soll.

Die Zeitrechnung in der Welt von Westeros wird "n. A. E." gemessen, also "nach Aegons Eroberung" (im Englischen: "Aegon's Conquest" aka AC). Die Invasion des Kontinents durch den vielleicht wichtigsten Targaryen von allen ist also ein definierendes Ereignis. Es markiert die Stunde 0, während Game of Thrones im Jahr 298 (Staffel 1) beginnt und im Jahr 305 (Staffel 8) endet.

Als Vorfahr von Daenerys und Rhaenyra begründete Aegon I. die Targaryen-Herrschaft in Westeros. Mit seinen zwei Schwestergemahlinnen Visenya und Rhaenys bezwang er auf den Rücken der Drachen Balerion, Vhagar und Meraxes die Sieben Königslande und schwang sich zum König auf. Genauer festgehalten hat George R.R. Martin das in seinem "Geschichtsbuch" Feuer und Blut *.

Könnte es sich bei Aegons Geschichte um den vor einem Jahr ohne Inhalt angekündigten Game of Thrones-Kinofilm handeln? Zwischen Kriegsgeschehen, Intrigen, Rebellion und Thronbegehren bietet die geplante Erzählung Aegon's Conquest auf jeden Fall reichlich Futter für epischen Nachschub zu House of the Dragon und Game of Thrones, die den Nerv vieler Fans treffen dürfte. Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung (als Film oder Serie) wurde allerdings noch nicht veröffentlicht und auch Cast und Crew sowie ein Startdatum sind noch nicht bekannt.

