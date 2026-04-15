Das größte Game of Thrones-Ereignis überhaupt wird episch wie Dune verfilmt: Offizieller Titel für den Kinofilm enthüllt

Das Game of Thrones-Universum wird erstmals die große Kinoleinwand erobern. Das Traumprojekt hat jetzt einen Arbeitstitel erhalten, der endgültig bestätigt, worum es darin gehen wird.

Obwohl Game of Thrones bereits vor sieben Jahren zu Ende gegangen ist, lebt das Fantasy-Universum von George R.R. Martin in gleich mehreren neuen Projekten weiter. Während das Prequel House of the Dragon dieses Jahr schon in Staffel 3 geht, ist vor wenigen Monaten auch die neue Spin-off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms erfolgreich gestartet.

Jetzt soll der Kampf um Westeros erstmals auch auf der großen Leinwand ausgefochten werden. Ein Game of Thrones-Kinofilm kommt und hat jetzt auch einen offiziellen Arbeitstitel.

Game of Thrones-Film heißt Aegon's Conquest: Titel für das Fantasy-Epos bestätigt

Bereits Anfang Januar berichteten wir von der Ankündigung eines Game of Thrones-Projekts, das sich um Aegons Eroberung drehen und als monumentales Epos wie Dune angelegt sein soll. Im März wurde dann bekannt, dass Warner einen Kinofilm plant, ob damit jedoch ein und dasselbe Projekt gemeint war, wurde aus den Berichten nicht ganz klar. Wie Warner jetzt auf der CinemaCon in Las Vegas bestätigt hat (via Variety ), handelt es sich dabei tatsächlich um ein und dasselbe Projekt. Das zeigt bereits der Titel: Demnach soll das Projekt den Namen Game of Thrones: Aegon's Conquest tragen.

Damit wird sich der Film einem der wichtigesten Ereignisse in der Geschichte von Westeros widmen, die sogar die Zeitenrechnung der Fantasy-Welt als Stunde 0 markiert. Staffel 1 von Game of Thrones spielt so etwa im Jahr 298 nach Aegons Eroberung (n. A.E.), während Staffel 8 im Jahr 308 endet.

Aegon I. begründete als Vorfahre von Daenerys (Emilia Clarke) und Rhaenyra (Emma D'Arcy) die Targaryen-Herrschaft in Westeros. Mit seinen Schwestergemahlinnen Visenya und Rhaenys und den Drachen Balerion, Vhagar und Meraxes gelang es ihm, die Sieben Königslande zu erobern und den Eisernen Thron zu erklimmen.

Aegon war der erste, der auf dem begehrten Chefsessel platznahm und fertigte diesen selbst aus den Schwertern seiner Feinde an. Seine Geschichte wurde von George R.R. Martin in dessen Roman Feuer und Blut* festgehalten, der den Aufstieg und Fall der verschiedenen Targaryen-Herrscher:innen nachzeichnet.

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Wann kommt Game of Thrones: Aegon's Conquest ins Kino?

Der Game of Thrones-Film wurde als Teil des Warner-Plans für "2027 und darüber hinaus" angekündigt. Dass das Fantasy-Epos bereits 2027 kommt, scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Denn dafür müssten so langsam mehr Namen sowie ein Drehzeitraum für das Projekt bekanntgegeben werden.

Bisher kann der Film erst eine bestätigte Personalie verbuchen: Beau Willimon (House of Cards, Andor) wird für das Drehbuch zu Aegon's Conquest verantwortlich zeichnen. Wir rechnen mit einem Kinostart demnach eher ab 2028.

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