Das größte Jahr ihrer Karriere steht bevor, doch Zendaya geht in Schauspielpause: "Ich verschwinde"

Zendaya ist im Begriff, ein absolut bemerkenswertes Filmjahr abzuliefern. Doch noch bevor diese Woche ihr erster von fünf Titeln startet, kündigt sie bereits eine Pause an.

Nachdem im vergangenen Jahr Pedro Pascal beinahe wöchentlich einen neuen Film nach dem anderen in die Kinos brachte, kann Zendaya dieses Jahr noch eine ganze Schippe drauflegen. Denn sie spielt nicht nur in vier der am meisten erwarteten Filme des Jahres mit, sondern kehrt auch bald mit einer 3. Staffel der HBO-Serie Euphoria zurück. Doch was kommt nach ihrem bislang größten Jahr in ihrer Karriere?

Zendaya legt nach Dune 3 eine Pause ein

Mit Das Drama – Noch mal auf Anfang erscheint diese Woche der erste Film mit Zendaya. Am 13. April geht es direkt weiter mit der 3. Staffel von Euphoria, ehe im Sommer ihre ganz großen Blockbuster in den Kinos laufen. Am 16. Juli folgt das von Christopher Nolan inszenierte Fantasy-Epos Die Odyssee, in dem sie die Rolle der Athena verkörpern wird.

Nur zwei Wochen später startet am 30. Juli die Marvel-Fortsetzung Spider-Man: Brand New Day, in der Zendaya bereits zum vierten Mal in die Rolle der MJ schlüpft. Abschließen wird sie ihr Filmjahr mit Dune: Part Three am 17. Dezember, zu dem auch bereits ein erster fulminanter Trailer erschienen ist.

Wie Deadline berichtet, hat die 29-Jährige in einem Interview erzählt, dass sie nach Dune: Part Three erst einmal eine Pause einlegen möchte.

Ich hoffe nur, dass ihr dieses Jahr nicht die Nase voll von mir bekommt, denn ich sage euch was – ich werde für eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Ich muss mich für eine kurze Zeit etwas zurückziehen.

Trotz Pause kehrt Zendaya bereits 2027 zurück

Obwohl Zendaya jetzt frisch eine Pause angekündigt hat, steht bereits jetzt schon ein Projekt mit ihr für 2027 fest. Allerdings wird sie dort nicht zu sehen, sondern nur zu hören sein, da sie im kommenden Shrek 5 Felicia vertonen wird, eine mittlerweile herangewachsene Tochter von Fiona und Shrek.