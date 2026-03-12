Das größte Sci-Fi-Geheimnis des Jahres: Neuer Trailer zu Steven Spielbergs Disclosure Day

Vor drei Monaten kannten wir noch nicht einmal den Titel des jüngsten Sci-Fi-Films von Steven Spielberg. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der uns den geheimnisvollen Blockbuster näher vorstellt.

Steven Spielberg ist endlich in dem Genre zurück, das ihm am meisten liegt: Science-Fiction. Im Lauf seiner Karriere hat er mehrmals Aliens auf unsere Erde geholt und mal mehr, mal weniger versöhnlich wieder nach Hause geschickt. Sein neuer Film schlägt eindeutig in die Kerbe von Krieg der Welten – aber mit mehr Mystery.



Bereits der Titel des Films deutet die Enthüllung eines großen Geheimnisses an: In Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit sorgt eine außerirdische Spezies für Angst und Schrecken, als hätten wir uns in eine Episode von The Twilight Zone verirrt. Diesen Eindruck untermauert auch der lange Trailer zu Spielbergs Film.

Großes Sci-Fi-Highlight 2026: Neuer Trailer zu Disclosure Day von Steven Spielberg

Disclosure Day - Trailer (Deutsch) HD

Eine ausführliche Synopse zu Disclosure Day existiert bislang nicht. Stattdessen lockt die Produktion mit folgenden Worten: "Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst?" Das klingt definitiv verheißungsvoll – ein großer Sci-Fi-Film mit Mystery-Box.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Disclosure Day befindet sich die von Emily Blunt (Oppenheimer) verkörperte Protagonistin, die eigentlich nur das Wetter ansagen wollte. Plötzlich kommen aus ihrem Mund jedoch befremdliche und sehr unheimliche Laute, die nichts mehr mit irgendeiner Sprache auf unserem Planeten zu tun haben.

Stattdessen scheint sie von einer fremden Präsenz eingenommen zu sein. Doch auf der Erde kann sich niemand so richtig erklären, was passiert. Neben Emily Blunt gehören u.a. Josh O'Connor (Challengers) und Colin Firth (The King's Speech), Eve Hewson (Bad Sisters) und Colman Domingo (Sing Sing) zum Cast des Films.

Spannend ist Disclosure Day auch aus einem anderen Grund: Spielberg arbeitet endlich wieder mit Drehbuchautor David Koepp zusammen. Der hat für Spielberg bereits die ersten zwei Jurassic Park-Filme geschrieben und war darüber hinaus am vierten Indiana Jones sowie dem bereits erwähnten Krieg der Welten beteiligt.

Vier weitere Spielberg-Verbündete dürfen außerdem nicht fehlen: Kameramann Janusz Kamiński bringt auch bei Disclosure Day die Bilder zum Leuchten, während Komponist John Williams seinen Ruhestand für einen weiteren Soundtrack aufgeschoben hat. Auch beim Schnitt warten vertraute Namen: Sarah Broshar und Michael Kahn.

Wann startet Steven Spielbergs Disclosure Day im Kino?

In wenigen Monaten ist es so weit: Disclosure Day kommt als einer der großen Sommer-Blockbuster des Jahres am 11. Juni 2026 ins Kino. Wir dürfen gespannt sein, ob Steven Spielberg einmal mehr eine Begeisterung für Alien-Geschichten auslösen kann.