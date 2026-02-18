Das große Promibacken-Gewinnerin packt aus: Mit diesem Trick führt die Show alle Fans hinters Licht

Bei Das große Promibacken müssen die Kandidat:innen in einer Folge mehrere Aufgaben backen. Was für das TV-Publikum wie ein einziger Tag aussieht, dauert in Wirklichkeit viel länger.

Bei Das große Prominacken treten prominente Kandidat:innen gegeneinander an und backen um die Wette. Vom Experten-Team bestehend aus Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt bekommen sie in jeder Folge die unterschiedlichsten Aufgaben. Bis zu drei Herausforderungen müssen die Stars innerhalb einer Episode bewältigen. Am Ende wird bewertet und eine oder einer muss die Show verlassen. Was für Fans aussieht, wie ein einziger Drehtag, dauert aber in der Realität viel länger. Wie lange eine einzige Folge von Das große Promibacken gedreht wird, erfahrt ihr hier.

Herausforderungen bei Das große Promibacken: So lange wird an einer einzigen Episode gedreht

Paula Lambert, die Moderatorin des Podcast Iced Macho Latte, nimmt dieses Jahr an der neuen Staffel von Das große Promibacken teil. Nachdem die letzte Folge bereits ausgestrahlt wurde, spricht sie mit ihrer Podcast-Kollegin Amira Aly (ehemals Pocher) über ihre Erlebnisse in der Show. Amira gewann die Sendung bereits selbst im vergangenen Jahr.

Lambert gab zu, dass sie die erste Ausgabe nicht wirklich geschaut habe, da sie sich selbst nicht gerne im Fernsehen sehen würde. Mit ihrer Backkunst konnte sie am Ende überzeugen und wurde eine Runde weitergelassen. Die Moderatorin erzählte, wie nervenaufreibend die Dreharbeiten für sie gewesen sind. Sie stand so unter Strom, dass sogar Tränen geflossen sind. "Bei Runde eins musste ich anfangen zu flennen, weil ich so frustriert war." Sie habe eine Buttercreme mit einer Küchenmaschine machen wollen und es wollte einfach nicht gelingen. Lambert belastete die Situation.

Amira fragte verwundert: "Du hast an Tag drei schon geheult?" und erklärte ihrer Zuhörerschaft dann, dass eine Folge der Sendung ganze drei Tage Dreharbeiten in Anspruch nehmen würden. Zuschauer:innen würden nur eine eineinhalbstündige Episode sehen, während die Kandidat:innen mehrere Tage in der Küche stehen würden. Manche Aufgaben würden mehrere Stunden dauern, was an einem Tag nicht machbar wäre. Damit das Publikum davon aber nichts mitbekommt, greift die Produktion zu einem einfachen Trick: "Wir ziehen dann auch drei Tage dieselben Klamotten an, damit die Flecken auch drauf sind und keine Anschlussfehler passieren."

Wann und wo läuft Das große Promibacken?

Seit dem 11. Februar gibt es die neue Staffel von Das große Promibacken. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge der Back-Show um 20:15 Uhr in Sat.1. Bei Joyn können die Episoden nachgeschaut werden.