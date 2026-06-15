Das größte LEGO-Set zu Herr der Ringe mit über 8.000 Teilen ist Anfang Juni erschienen und war sofort vergriffen: "Wir sehen uns dann im nächsten Zeitalter"

Seit 2012 gibt es die ersten LEGO-Sets zu Herr der Ringe. Inzwischen erscheinen Sets vor allem für Sammler:innen und Liebhaber:innen größerer Modelle.

Seit fast 15 Jahren gehört Der Herr der Ringe in die Riege der Franchises, die von LEGO lizenziert werden. Bis heute gibt es offiziell etwa 25 LEGO-Sets, die zu Mittelerde gehören. Nach der ersten Welle von 2012 bis 2013 folgten einige Sets zu Der Hobbit. 2023 brach dann das Comeback mit den Sammlermodellen an. Diese Reihe hat nun einen neuen Höhepunkt mit einem Modell zu Minas Tirith erreicht. Jedoch sind viel Geduld und Geld gefragt.

Nichts für Kinder: Das LEGO-Set zu Minas Tirith ist für Erwachsene konzipiert

Mit 8278 Teilen und 10 Minifiguren ist das Minas Tirith-Set das größte Herr der Ringe-Modell von LEGO. Es gehört zur Reihe der Sammlermodelle, unter denen bereits Bruchtal, eine Hobbithöhle aus dem Auenland sowie der dunkle Turm Barad-dûr erschienen sind. Alle von ihnen haben Tausende von Teilen und sind laut Produktbeschreibung für Fans ab 18 Jahren konzipiert.

Bilder des Sets mit allen Details findet ihr beispielsweise hier:

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Der Hinweis auf eine erwachsene Zielgruppe wird vor allem beim Preis sichtbar. Für stolze 649,99 € kann man das Set bestellen. Trotz des Preises war Minas Tirith nach dem Erscheinen am 4. Juni 2026 rasend schnell ausverkauft. Das Set kann nachbestellt werden und wird laut offizieller Website voraussichtlich ab dem 21. Juli 2026 wieder verfügbar sein.

Neben dem Preis sind es auch die komplexeren Bautechniken sowie der Fokus auf Design statt auf Spielwert, die die Altersangabe von 18+ für die Sets erklären. Sowohl das Design der Sets als auch das der Verpackungen sind deutlich auf Sammler zugeschnitten.

Unter einem Infopost von Der Standard bei Instagram schreibt ein User:

Wir sehen uns dann im nächsten Zeitalter. Ich bin dann mal weg.

Mehr dazu:

Damit bezieht er sich offensichtlich auf die lange Bauzeit durch die über 8.000 Teile und die komplexeren Bautechniken. LEGO-Fans dürften bei diesem Set jedenfalls ihre Freude haben. Und die Sammlung an Herr der Ringe Modellen wächst um einen wichtigen Schauplatz der Filmreihe.