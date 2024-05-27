“Habe ich immer gehasst”: Tarantino-Liebling Christoph Waltz zieht über einen der größten Western-Stars überhaupt her

Christoph Waltz hat schon in zwei Westernfilmen mitgespielt, ist aber eigentlich nicht der größte Fan des Genres. Vor allem den Hype um einen der größten Schauspieler kann er nicht nachvollziehen.

Der österreichische Oscar-Magnet Christoph Waltz spielte schon in Quentin Tarantinos Django Unchained und in Dead for a Dollar mit. Beides Westernfilme natürlich. Doch was das Genre der Cowboys und Revolverhelden angeht, hat Waltz seine ganz eigene Meinung, wie er 2023 in einem Interview verriet.

Western ja, aber nur mit Spaghetti: Christoph Waltz erklärt, was ihm am Genre gefällt

Im Gespräch mit Panorama gestand Waltz vor drei Jahren, die italienischen Western gegenüber den amerikanischen Pendants vorzuziehen:

Das Western-Genre war eine prägende Erfahrung für mich: Als ich diese Filme als Kind sah, lernte ich den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch all der amerikanische Kram hat mich gelangweilt, und um ehrlich zu sein, ich muss sagen, die echten Western sind für mich nur Sergio Leones Spaghetti-Western. Obwohl ich nie verstanden habe, was Spaghetti damit zu tun haben.

Fans der amerikanischen Western-Variante müssen jetzt ganz tapfer sein, denn dabei blieb es nicht. Waltz packte auch noch einen ganz besonders heißen Hot-Take bezüglich der Cowboy-Ikone John Wayne aus, der mit Filmen wie Der Marshal oder Rio Bravo das Genre in der Nachkriegszeit prägte:



Vielleicht hat man den Eindruck, dass alle Cowboys gleich sind, weil viele Schauspieler sie gespielt haben, als müssten sie dem Archetyp folgen. Wie jene, die einen Hut tragen und sich wie John Wayne anfühlen. [...] Das habe ich immer gehasst. Ich meine: Wenn du John Wayne bist und einen Cowboy spielst, warum musst du dann John Wayne spielen? Es reicht, einfach den Part zu spielen. Der Schauspieler muss in den Charakter verschwinden und nicht selbst der Charakter werden.

