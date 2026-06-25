"Das Härteste, was ich je gemacht habe": Neuer Abenteuerfilm brachte Hugh Jackman an seine Grenzen

Hugh Jackman ist aktuell im Kino als Robin Hood zu sehen, jedoch nicht in der Version des Helden, die jeder kennt. Dieser Robin Hood ist ein brutales, mordendes Monster.

Robin Hood steht für aufregende Abenteuer und eine gute Sache: Er stiehlt von den Reichen und gibt den Armen. Doch was ist, wenn all diese Geschichten nur Lügen sind? The Death of Robin Hood stellt sich eine verborbene Version der Heldenfigur vor, die auf den ersten Blick gar nichts Heldenhaftes mehr an sich hat.

Seit letzter Woche läuft die düstere Mischung aus Abenteuer, Action und Drama in den deutschen Kinos und zeigt uns Wolverine-Darsteller Hugh Jackman in der Titelrolle. Der hat bereits mit Logan den Abgesang auf einen Superhelden abgeliefert. Sein Robin Hood-Begräbnis ist jedoch nochmal eine ganz andere Nummer.

Hugh Jackman ging für den harten Abenteuerfilm The Death of Robin Hood bis an seine Grenzen

The Death of Robin Hood ist ein unheimlich brutaler Film. Vor allem das erste Drittel erweist sich als blutrünstige Gewaltorgie, in der sich Menschen auf grausamste Weise an die Gurgel gehen und gegenseitig den Garaus bereiten. Ein Prügeln und Raufen in Schlamm und Dreck: Für Jackman war das alles andere als ein Kinderspiel.

Wie der australische Schauspieler im Interview mit dem Celebrity-Magazin People verrät, haben ihn die Dreharbeiten zu The Death of Robin Hood sehr mitgenommen:

Auch ein Jahr später finde ich immer noch Schlamm an verschiedenen Stellen. Das war das Härteste, was ich je gemacht habe.

Gerade im Hinblick auf seine Marvel-Karriere ist das durchaus eine Ansage. Um Wolverine in den Actionszenen so überzeugend wie möglich auf der großen Leinwand zu verkörpern, hat Jackman unglaublich viel trainiert. Mit dem Blutbad am Anfang von The Death of Robin Hood kann der Superhelden-Spaß offenbar nicht mithalten.

Der von Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Tag Eins) inszenierte Abenteuerfilm macht keine Gefangenen, zeichnet sich allerdings nicht nur durch seine Härte aus. Es war auch ein emotionaler Kraftakt, diese abgründige Version von Robin Hood zum Leben zu erwecken, wie es im Interviewbeitrag von People heißt.

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Hugh Jackman spielt die nächste zwielichtige Figur in einem Abenteuerfilm: Long John Silver

The Death of Robin Hood läuft seit dem 18. Juni 2026 im Kino. Dort könnt ihr Jackman aktuell auch in dem charmanten Schafskrimi Glennkill sehen. Darüber hinaus wissen wir seit ein paar Wochen, dass er dem Genre des Abenteuerfilms treu bleiben wird und die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von Die Schatzinsel übernimmt.