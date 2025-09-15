Das hat es noch nie gegeben: Fantasy-Epos übertrifft alle Erwartungen und wird zur Film-Sensation

Fantasy-Kracher Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ist vor wenigen Tagen in den US-Kinos gestartet und legt dort schon jetzt eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hin.

Die Demon Slayer-Reihe ist eine der erfolgreichsten Anime-Franchises aller Zeiten. Nicht nur hat die Serienadaption nach der Manga-Vorlage von Koyoharu Gotouge seit 2019 eine zahlreiche Fanbase hinter sich versammelt. Auch der erste Kinofilm aus der Reihe, Demon Slayer - The Movie: Mugen Train, wurde mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 500 Millionen US-Dollar zum erfolgreichsten Anime aller Zeiten.

Der dritte Teil der Reihe, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, ist jetzt auf dem besten Weg, mindestens an diesen Erfolg anzuknüpfen – wenn nicht sogar ihn zu übertreffen.

70 Millionen am ersten Wochenende – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle erobert die US-Kinokassen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle übers Wochenende unglaubliche 70 Millionen US-Dollar an den US-Kinos einnehmen. Damit hat das Fantasy-Abenteuer einen neuen Rekord für den besten US-Start eines Animes aller Zeiten aufgestellt. Gleichzeitig hat sich der Film den Titel für den bisher erfolgreichsten US-Start eines Animationsfilms des Jahres 2025 gesichert.

In seinem Heimatland Japan ist der Film bereits am 12. Juli 2025 gestartet und konnte dort ebenfalls bereits starke Zahlen verbuchen. Insgesamt steht Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle so mittlerweile laut Box Office Mojo bei einem weltweiten Einspielergebnis von über 352 Millionen US-Dollar. Damit steht das Fantasy-Abenteuer schon jetzt auf Platz 4 der finanziell erfolgreichsten Animes aller Zeiten.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle startet diese Woche in den deutschen Kinos

Wie sich das Fantasy-Abenteuer in den deutschen Kinos schlagen wird, wird sich ab dieser Woche zeigen. Denn hierzulande startet Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle am 18. September 2025 in den Lichtspielhäusern.

Der Film unter der Regie von Haruo Sotozaki und Hikaru Kondo dreht sich um den Dämonenjäger Tanjiro Kamado, der mit seinen Freunden daran gescheitert ist, den Dämonenkönig Muzan Kibutsuji zu besiegen. Dieser zieht sich daraufhin in die Dimension des Infinity Castles zurück und der Demon Slayer Corps wird in dessen endlose Welt hineingezogen. Voneinander getrennt, müssen sie nun in den unendlichen Gängen gegen gefährliche Feinde kämpfen und Muzan Kibutsuji aufspüren, um ihn ein für allemal zu bezwingen.