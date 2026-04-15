Das hat niemand kommen sehen: Neuer Herr der Ringe-Film castet Fifty Shades of Grey-Star als Aragorn

Der kommende Herr der Ringe-Film über die Jagd nach Gollum hat endlich seinen Aragorn gefunden. Es ist nicht Leo Woodall, wie die Gerüchte meinten, aber der Netflix-Star ist tatsächlich als andere Figur dabei.

Zuletzt hatte es Gerüchte zum Casting im kommenden Fantasy-Abenteuer The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum gegeben, die den Netflix-Star Leo Woodall als jungen Gen Z-Aragorn handelten. Nun hat Warner Bros. im Rahmen der CinemaCon den tatsächlichen Nachfolger von Viggo Mortensen enthüllt. Und während Woodall tatsächlich dabei ist und eine andere Figur aus Mittelerde spielt, ging die Rolle des zukünftigen Königs von Gondor an jemand anderen.

Mr. Strider will see you now: Herr der Ringe-Film castet Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan als Aragorn

Wie unter anderem Deadline von der CinemaCon in Las Vegas berichtet, wird der nordirische Schauspieler Jamie Dornan zum neuen Aragorn-Darsteller. Viele werden ihn vor allem mit der Fifty Shades of Grey-Erotikreihe in Verbindung bringen, er ist aber auch aus Filmen wie Belfast oder Serien wie The Fall und The Tourist bekannt. Warum er für die heroische Fantasy-Schlüsselrolle in Frage kam, könnte damit zu tun haben, wie er in der britischen Miniserie New Worlds - Aufbruch nach Amerika aussah, als er bereits ziemlich im Streicher-Style unterwegs war:

Leo Woodall wird hingegen eine Figur namens Halvard spielen, die nicht aus dem Legendarium von J.R.R. Tolkien stammt und offenbar eigens für den kommenden Fantasyfilm geschaffen wurde.

Weitere Castmitglieder sind bisher größtenteils Rückkehrer aus den Peter Jackson-Filmen: Andy Serkis, der auch Regie führt, mimt erneut Gollum, Ian McKellen gibt sich erneut als Gandalf die Ehre, Elijah Wood spielt noch einmal Frodo und Lee Pace wird für die Rolle des Elben Thranduil abermals mit spitzen Ohren versehen. Neu hinzu kommt hingegen Titanic-Star Kate Winslet als eine ebenfalls neue Figur namens Marigol.

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Die Handlung von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum spielt sich zur Zeit von Der Herr der Ringe: Die Gefährten ab, als verzweifelt nach dem ehemaligen Ring-Besitzer Ausschau gehalten wird, der Saurons Schergen gen Auenland führen könnte.

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Wann kommt der Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum ins Kino?

Warner Bros. hat The Hunt for Gollum für den 16. Dezember 2027 eingeplant. Herr der Ringe-Fans könnte das glatt nostalgisch machen, schließlich wurden die damaligen Filme ebenfalls zu Weihnachten veröffentlicht und gehören für viele sogar zum jährlichen Festtagsprogramm.