Das hat noch kein Film in der Netflix-Geschichte geschafft: Fantasy-Abenteuer wurde über 1 Milliarde Stunden gestreamt

Die Erfolgsgeschichte von KPop Demon Hunters hält seit fast einem Jahr an. Nun hat das Fantasy-Abenteuer den nächsten Meilenstein in den All-Time-Charts von Netflix erreicht.

Wie viele Rekorde will KPop Demon Hunters eigentlich noch aufstellen? Obwohl den Film vor seiner Veröffentlichung kaum jemand auf dem Schirm hatte, gilt er inzwischen als die Netflix-Sensation schlechthin. Nun hat das Fantasy-Abenteuer mit Musical-Elementen eine ganz besondere Zahl erreicht: eine Milliarde gestreamte Stunden.

KPop Demon Hunters ist ein Netflix-Ausnahmefilm

Bereits letztes Jahr im September berichteten wir, dass KPop Demon Hunters in den ersten sechs Monaten seiner Veröffentlichung unglaubliche 300 Millionen Views sammeln konnte, was das Fantasy-Abenteuer zum erfolgreichsten Netflix-Film überhaupt gemacht hat. An diesem Punkt war der Siegeszug jedoch noch nicht vorbei.

Wie The Streamable berichtet, hat das Marktforschungsunternehmen Ampere Analysis neue Zahlen zum Erfolg von KPop Demon Hunters veröffentlicht, die uns über die Milliarden-Marke an gesehenen Stunden bringen. Es passiert selten, dass sich ein Netflix-Film über einen so langen Zeitraum halten kann.

Tatsächlich erreichte KPop Demon Hunters sein Streaming-Hoch erst elf Wochen nach seiner Veröffentlichung – ein Zeitpunkt, an dem die meisten anderen Netflix-Filme längst wieder vergessen sind, da sie in ihrer ersten oder zweiten Woche peaken. Mit KPop Demon Hunters konnte sich der Streamer jedoch einen Langläufer sichern.

What's on Netflix schlüsselt ergänzend auf: Der Film befindet sich seit 46 Wochen in der globalen Netflix-Top-10 und konnte neben einer Milliarde gesehenen Stunden eine Summe von 617 Millionen Views erzielen. Seit September haben sich die Zahlen damit mehr als verdoppelt – und ein Ende des KPop Demon Hunter-Hypes ist nicht in Sicht.

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KPop Demon Hunters 2 ist in Arbeit bei Netflix

Bei diesen Zahlen dürfte es niemanden überraschen, dass Netflix sehr daran interessiert ist, die Huntrix-Saga zu einem Franchise auszubauen. Gemeinsam mit Sony Pictures Animation wurden erste Vorbereitungen für eine Fortsetzung in die Wege geleitet. Bis diese erscheint, könnten jedoch mehrere Jahre ins Land ziehen.

KPop Demon Hunters 2 hat bislang noch keinen offiziellen Starttermin. Zuletzt zeichnete sich jedoch ab, dass wir frühestens 2029 mit einer Veröffentlichung des Films bei Netflix im Streaming-Abo rechnen sollten. Bis dahin könnt ihr euch also noch ein paarmal das Original anschauen und die Huntrix-Hits beim Karaoke singen.