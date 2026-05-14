Das hat noch kein Netflix-Film dieser Art geschafft: Neues Fantasy-Abenteuer knackt beeindruckenden Rekord

Seit diesem Monat ist bei Netflix ein neuer Animationsfilm verfügbar, der nach Release sehr viel gestreamt wurde. Tatsächlich hat das Fantasy-Abenteuer einen neuen Rekord für den Streamer aufgestellt.

Am 1. Mai hat Netflix das animierte Fantasy-Abenteuer Swapped - Getauscht veröffentlicht. So wie es aussieht, war davon nicht nur Moviepilot-Autorin Esther Stroh sehr angetan. Der Film über zwei Tiere, die plötzlich ihre Körper miteinander tauschen, hat für den Streaming-Dienst innerhalb einer Woche einen starken Rekord geknackt.

Swapped ist innerhalb der ersten Woche der meistgestreamte Netflix-Animationsfilm

Der Film von Regisseur Nathan Greno (Rapunzel – Neu verföhnt) ist nach dem Start direkt in 71 Ländern auf Platz 1 von Netflix' Film-Top-10 geschossen. Jetzt berichtet Variety , dass diese massiven Streaming-Aufrufe für einen neuen Rekord des Streamers gesorgt haben. Swapped wurde in der ersten Woche ab Netflix-Release 38,7 Millionen Mal gestreamt. Damit ist er innerhalb dieses Zeitraums der meistgestreamte Netflix-Animationsfilm aller Zeiten.

Hier könnt ihr noch den deutschen Swapped-Trailer schauen:

Swapped: Getauscht - Trailer (Deutsch) HD

Im Film wird der Lebensraum der Otter-ähnlichen Hauptfigur Ollie von einfallenden "Javan"-Vögeln bedroht. Eines Tages kommt er plötzlich mit der Vogeldame Ivy in Kontakt mit einem magischen Samen, wodurch sie sich in die jeweils andere Spezies verwandeln. Während sie zusammen eine Pflanze für die Rückverwandlung finden müssen, erfahren sie mehr über den anderen, als ihnen vorher klar war.

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Auch wer sonst weniger Animationsfilme schaut, sollte sich von Swapped überzeugen lassen, denn Fantasy-Fans jeden Alters kommen hier voll auf ihre Kosten: Der Körpertausch am Anfang mag an Pixars diesjährigen Sci-Fi-Film Hoppers erinnern. Das Abenteuer von Nathan Greno (Rapunzel – Neu verföhnt) besitzt mit Reisen durch epische Landschaften, aufopfernden Freundschaftsdiensten und einem wirklich unheimlichen Bösewicht jedoch alle Zutaten für einen erstklassigen Fantasy-Trip.

In ihrem Artikel zum Film schreibt meine Kollegin Esther unter anderem:

Offensichtlich hat Swapped bei Netflix Groß und Klein längst begeistert. So lässt sich zumindest der neue Netflix-Rekord für den Animationsfilm erklären.

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