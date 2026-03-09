Das hat seit 9 Jahren kein Film geschafft: Sci-Fi-Sensation startet in den Kinos durch

Seit wenigen Tagen läuft Avatar mit Bibern im Kino. Über das erste Startwochenende hat der neue Pixar-Film Hoppers jetzt direkt einen beachtlichen Rekord aufgestellt.

Seit Jahrzehnten zählt Pixar zu den kreativsten Animationsschmieden Hollywoods. Filme wie Toy Story, Findet Nemo oder Die Monster AG haben die Kindheit unzähliger Menschen geprägt. Seit letzter Woche läuft mit Hoppers jetzt eine neue Pixar-Produktion im Kino, die mit einer ebenso schrägen wie originellen Geschichte daherkommt. Am Box Office hat sich das Sci-Fi-Abenteuer nach den ersten Tagen jetzt schon als Mega-Hit behauptet.

Neuer Pixar-Film Hoppers ist überragend im Kino gestartet

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Hoppers übers Startwochenende weltweit stolze 88 Millionen Dollar einspielen. Mit einem Box-Office-Ergebnis von 46 Millionen Dollar nur in den USA markiert der Pixar-Film jetzt den erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilm-Originals seit Coco von 2017. Auch wenn Hoppers ein Produktionsbudget von 150 Millionen Dollar hatte, ist der Film jetzt schon auf dem besten Weg zum nächsten überragenden Erfolg aus dem Hause Pixar.

Im Film von Regisseur Daniel Chong (We Bare Bears - Bären wie wir) setzt die Hauptfigur Mabel alles daran, den Bau einer Autobahn von Bürgermeister Jerry Generazzo zu verhindern. Das Projekt würde die Waldlichtung zerstören, zu der Mabel von ihrer Großmutter so oft mitgenommen wurde. Als die 19-Jährige die neuartige Technik ihrer Uniprofessorin Dr. Sam entdeckt, mit der das menschliche Bewusstsein in Roboter-Tiere übertragen werden kann, schlüpft sie in den Körper eines Bibers. So wird sie Teil des Tierreichs, um ihr geliebtes Stück Natur vor dem Untergang zu bewahren.

Sci-Fi-Erfolg Hoppers wäre fast ein ganz anderer Film geworden

Hoppers war übrigens zuerst als Animationsfilm über Pinguine vom Regisseur geplant. Bei einem Meeting mit Pixar-Kreativchef Pete Docter sagte dieser Daniel Chong jedoch, dass es schon mehr als genug Filme mit den Seevögeln geben würde. Daraufhin schrieb der Hoppers-Regisseur das Drehbuch nochmal um und änderte den Fokus auf Biber. Wer weiß, ob der Erfolg des finalen Films mit Pinguinen statt der niedlichen Nager genauso ausgefallen wäre ...