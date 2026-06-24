Das hat selbst The Boys nicht geschafft: Heftige Superheldenserie von Amazon bekommt eine 6. Staffel

Diese knallharte Superheldenserie begeistert seit vier Staffeln auf Amazon Prime Video. Jetzt soll die Erfolgsgeschichte weitergehen.

The Boys ist vor wenigen Wochen mit dem Staffel 5-Finale zu Ende gegangen. Fans knallharter Superhelden-Action bei Amazon Prime Video dürfen sich aber darauf freuen, dass ihnen der animierte – und manche sagen bessere – Zwilling noch erhalten bleibt. Denn Invincible wird zurückkehren. Eine 6. Season wurde jetzt offiziell durch Prime Video bestätigt.

Invincible geht mit Staffel 6 weiter: Gefeierte Superheldenserie kehrt mit The Boys-Star zurück

Serienschöpfer Robert Kirkman überbrachte die Nachricht beim Annecy International Animation Festival und erklärte laut Deadline , dass die Geschichte des im englischen Original von Steven Yeun gesprochenen Helden weitergeht. Die 4. Staffel von Invincible ist erst vor wenigen Monaten bei Prime Video zu Ende gegangen und Fans durften sich bereits auf den Ausblick einer 5. Season freuen. Offenbar soll auch diese noch nicht das Ende besiegeln.

Invincible basiert auf den gleichnamigen Comics, die von Kirkman und Cory Walker erstmals 2003 veröffentlicht wurden und seitdem 146 Bände hervorgebracht haben. Über 6 Millionen Kopien wurden bis dato verkauft. Die Geschichte des Teenagers Mark Grayson, der als Hybrid aus Mensch und Alien beginnt, Verbrecher:innen den Garaus zu machen, erweist sich jedoch auch in Serienform als äußerst profitabel: Staffel 4 konnte so hohe Publikumszahlen bei Prime Video erreichen, wie noch nie.

Neben The Walking Dead-Star Steven Yeun sind in der Serie unter anderem Spider-Man-Alumnus J.K. Simmons und Grey's Anatomy-Ikone Sandra Oh zu hören. Wie Deadline weiter schreibt, wird The Boys-Star Jack Quaid in Staffel 5 zum Cast stoßen und im englischen Original die Rolle von Gravitator/Chris vertonen. Dieser nutzt seine Kräfte als Ingeneur für Diebstahl, bevor er eine denkwürdige Begegnung mit Invincible hat.



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Wann geht es mit Invincible bei Amazon Prime Video weiter?

Ein offizielles Startdatum wurde für Staffel 5 noch nicht von Prime Video bekannt gegeben. Wir rechnen mit den neuen Folgen jedoch in der ersten Jahreshälfte 2027 bei dem Streamer. Wenn alles gut geht, könnte Staffel 6 dann bereits 2028 bei Amazon im Abo folgen.

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Podcast: Die besten Amazon-Serien aller Zeiten

Prime Video veröffentlicht bereits seit 13 Jahren eigene Serien. Doch welche der unzähligen Originals sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 besten Amazon-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.

