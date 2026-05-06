Das hat sich The Boys noch nie getraut: Staffel 5 Folge 7 schockiert mit dem traurigsten Tod

Die 5. Staffel von The Boys erschüttert kurz vor dem Serienfinale bei Amazon Prime mit dem tragischen Abschied einer Hauptfigur. Folge 7 bricht die goldene Regel.

Mit der 5. Staffel hat Amazons Superhelden-Satire The Boys ihre Todesallergie überwunden und seit Beginn der finalen Season schon einige prominente Opfer gefordert. Doch mit Folge 7, die am heutigen 13. Mai bei Prime Video veröffentlicht wurde, fährt The Boys kurz vor dem Serienende den bisher schmerzhaftesten Tod auf. Er ist nicht schockierend, sondern verdammt traurig.

Achtung, es folgen massive Spoiler.

Niemand ist mehr sicher: Staffel 5 tötet erstmals ein The Boys-Mitglied

Dass einige Hauptfiguren im Finale der Amazon-Serie ihr Leben lassen müssen, war von Anfang an klar. Mit A-Train, Firecracker und Black Noir II zählten bisher aber nur Supes zu den tragischen Opfern von Staffel 5. Doch in Folge 7 ist es jetzt tatsächlich passiert: Das erste Mal seit Beginn der Serie müssen wir uns von einem Mitglied der Boys verabschieden. Wir sagen: Au revoir, Frenchie!

Was ist passiert? Nach Homelanders V1-Upgrade umgibt ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit das Team der Boys. In einer Verzweiflungstat beginnt Billy Butcher (Karl Urban) nun ein gewagtes Experiment mit radioaktiver Strahlung, das Kimiko (Karen Fukuhara) Soldier Boy-ähnliche Kräfte verleihen könnte, mit denen sie Homelander (Antony Starr) seiner Superkräfte berauben kann. Doch Homelander bekommt schließlich Wind von diesem Plan.

Während Butcher, Hughie, Annie und MM auf einer Mission in den Vought Studios unterwegs sind, begibt sich Homelander schnurstracks zum Versteck der Boys. Sich der drohenden Gefahr bewusst, verbarrikadiert Frenchie (Tomer Capone) sofort Kimiko und Sister Sage (Susan Heyward) hinter einer Zinkwand, die selbst Homelanders Röntgenblick nicht durchdringen kann. Auf sich allein gestellt, wird Frenchie nun von Homelander konfrontiert.

Anstatt ängstlich zu sein, verhöhnt Frenchie seinen Feind mit gewohnt versauten Kommentaren ("Gurgel meinen haarigen Sack, du Nazi putain.") und einem ausgestreckten Mittelfinger. Zeitgleich aktiviert er das Strahlengerät, das Homelander sogar eine kleine Blessur im Gesicht zufügen kann. Doch Frenchie wird diesen Moment nicht überleben.

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Anstatt eines großen Schockfaktors verabschiedet The Boys den Hauptcharakter mit einer berührenden und herzzerreißenden Abschiedsszene, die noch einmal unter Beweis stellt, dass Kimiko und Frenchie über die Jahre hinweg zum emotionalen Herzstück der Serie wurden.



Ob es die radioaktive Strahlung oder ein Laserstrahl Homelanders war, bekommen wir nicht zu sehen. Nachdem Homelander verschwunden ist, findet Kimiko nur eine lange Blutspur und ihren tödlich verwundeten Partner vor. Und so stirbt Frenchie in den Armen seiner großen Liebe mit den Worten "Je t'aime! Vom ersten..."

Unterschied zur Vorlage: So stirbt Frenchie im The Boys-Comic

Frenchies letzte Worte sind nicht nur eine rührende Erinnerung daran, dass er sich von ihrer ersten Begegnung an (in Staffel 1, Folge 4) in Kimiko verliebt hat. Es sind die gleichen Worte, mit denen sich der Charakter auch in Garth Ennis' Comicvorlage verabschiedet. Allerdings unterscheiden sich der Serientod und der Comictod ansonsten stark voneinander.

In der Graphic Novel ist nicht Homelander, sondern Billy Butcher für den Tod von Frenchie verantwortlich. Dieser wird zum finalen Bösewicht der Geschichte, der sämtliche Supes auslöschen will und jeden zur Strecke bringt, der diesem Plan im Wege steht. Und dazu zählen auch Frenchie und Kimiko (im Comic: das Weibchen).

Als sie realisieren, dass Butcher eine Bombe im Hauptquartier der Boys platziert hat, ist es bereits zu spät. Ihnen bleiben nur wenige Momente, sich voneinander zu verabschieden, ehe eine gewaltige Explosion beide Figuren tötet. Auch in der Serienadaption stirbt Frenchie im Beisein von Kimiko, die im Gegensatz zum Comic aber überlebt. Das könnte sich in der nächsten und finalen Episode jedoch noch ändern.

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